В преддверии Дня Победы для ветеранов подготовили праздничный концерт

В преддверии Дня Победы студенты Международного гуманитарного университета и учащиеся одесских школ подготовили для ветеранов Великой Отечественной войны праздничный концерт. Ребята исполнили всеми любимые фронтовые песни, рассказали стихи и станцевали для защитников отечества. Посмотреть выступление пришли участники Великой Отечественной войны Приморского и Киевского районов.
Студенты МГУ, студенты экономико-правового колледжа и одесские школьники сегодня принимают у себя в гостях ветеранов Великой Отечественной войны. Для наших героев мы подготовили праздничный концерт и подарки. Наши ребята представят различный номера художественной самодеятельности, студенты долго готовились, репетировали, чтобы подарить ветеранам прекрасное настроение. Мы проводим со студентами лекции, рассказываем о войне, делаем все для того, чтобы молодое поколение не забывало о тех героях, ценой жизнью которых нам досталась победа в той страшной войне. Ежегодно 10 апреля в день освобождения города - героя Одессы и ко Дню Победы 9 мая мы поздравляем ветеранов и возлагаем цветы в память об ушедших. А 11 мая научные сотрудники Одесского исторического музея проведут для наших студентов лекцию, посвященную Великой Отечественной войне — рассказывает директор Института национального и международного права Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.
Студенты и школьники долго готовились к праздничному концерту. Ребята рассказывают, что каждый день несколько часов репетировали концертный номера, разучивали стихи и военные песни.
Хочу пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья, чтобы все окружающие относились к ним с трепетом и огромным уважением, их подвиг бесценный и нам очень приятно сегодня выступить и подарить ветеранам частичку нашей души. Сегодня я исполню для них песню «Мир без войны — говорит студентка МГУ Яна Бахмать.
Многие ветераны не сдерживали слез, слушая и подпевая песни своей военной молодости в исполнении талантливых студентов и школьников.
Мне радостно на сердце, когда я вижу, как красиво и душевно исполняют ребята песни нашей молодости, отрадно видеть и слышать эти чудные голоса. Спасибо, что нас помнят, не забывают и дарят нам прекрасное настроение в этот солнечный день — говорит Петр Майданюк, ветеран Великой Отечественной войны.
Я хочу пожелать молодому поколению мирного неба и пусть помнят о том, как их прадеды завоевали Победу и хранят мир в нашем прекрасном городе
— пожелал молодежи ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Наклевкин.
В преддверии Дня Победы поздравил ветеранов народный депутат Украины, Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.
День Победы это святой праздник для всех нас. Победа досталась нелегкой ценой, мы помним это и никому не позволим переписать и исказить историю. Я поздравляю ветеранов с наступающим праздником, главное, чтобы наши освободители были здоровы, чтобы в жизни было как можно больше радостных моментов и событий таких, как сегодняшний праздничный концерт. Я знаю, что власть уделяет мало внимания нашим ветеранам, государство не имеет возможности сегодня выплатить ту пенсию, которую они заслуживают. С учетом непростых социально-экономических условий в нашей стране, мы стараемся создавать на базе МГУ и Юридической академии различные социальные программы, направленные на оказание бесплатной помощи ветеранам. На 5 станции Большого Фонтана по адресу Черняховского, 2 уже более 19 лет бесплатную квалифицированную юридическую помощь оказывает Юридическая клиника. Кроме того, на базе МГУ открыты бесплатные компьютерные курсы для ветеранов. Чуткие преподаватели научат прекрасно пользоваться компьютером, ведь это открывает новые возможности в любом возрасте — отметил Сергей Кивалов.