В преддверии Дня Победы для ветеранов подготовили праздничный концерт

В преддверии Дня Победы студенты Международного гуманитарного университета и учащиеся одесских школ подготовили для ветеранов Великой Отечественной войны праздничный концерт. Ребята исполнили всеми любимые фронтовые песни, рассказали стихи и станцевали для защитников отечества. Посмотреть выступление пришли участники Великой Отечественной войны Приморского и Киевского районов.

Студенты МГУ, студенты экономико-правового колледжа и одесские школьники сегодня принимают у себя в гостях ветеранов Великой Отечественной войны. Для наших героев мы подготовили праздничный концерт и подарки. Наши ребята представят различный номера художественной самодеятельности, студенты долго готовились, репетировали, чтобы подарить ветеранам прекрасное настроение. Мы проводим со студентами лекции, рассказываем о войне, делаем все для того, чтобы молодое поколение не забывало о тех героях, ценой жизнью которых нам досталась победа в той страшной войне. Ежегодно 10 апреля в день освобождения города - героя Одессы и ко Дню Победы 9 мая мы поздравляем ветеранов и возлагаем цветы в память об ушедших. А 11 мая научные сотрудники Одесского исторического музея проведут для наших студентов лекцию, посвященную Великой Отечественной войне — рассказывает директор Института национального и международного права Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

Студенты и школьники долго готовились к праздничному концерту. Ребята рассказывают, что каждый день несколько часов репетировали концертный номера, разучивали стихи и военные песни.

Хочу пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья, чтобы все окружающие относились к ним с трепетом и огромным уважением, их подвиг бесценный и нам очень приятно сегодня выступить и подарить ветеранам частичку нашей души. Сегодня я исполню для них песню «Мир без войны — говорит студентка МГУ Яна Бахмать.

Многие ветераны не сдерживали слез, слушая и подпевая песни своей военной молодости в исполнении талантливых студентов и школьников.

Мне радостно на сердце, когда я вижу, как красиво и душевно исполняют ребята песни нашей молодости, отрадно видеть и слышать эти чудные голоса. Спасибо, что нас помнят, не забывают и дарят нам прекрасное настроение в этот солнечный день — говорит Петр Майданюк, ветеран Великой Отечественной войны.

Я хочу пожелать молодому поколению мирного неба и пусть помнят о том, как их прадеды завоевали Победу и хранят мир в нашем прекрасном городе

— пожелал молодежи ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Наклевкин.

В преддверии Дня Победы поздравил ветеранов народный депутат Украины, Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.