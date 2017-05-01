День Победы – праздник победы всего цивилизованного мира над нацизмом

9 мая – один из самых важных дней в истории нашего народа – День Великой Победы, олицетворяющий собой победу всего цивилизованного мира над нацизмом. Это праздник, когда мы чествуем наших ветеранов и вспоминаем славные события военных лет. Сейчас многие пытаются нивелировать подвиг ветеранов в освобождении нашей страны, но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения, и имена воинов-освободителей навсегда вписаны в историю нашего государства. Вместе мы защитили наш праздник и никому не позволим стереть нашу память о героическом подвиге тех, кто отстоял для нас мирное будущее. Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы создать достойные условия жизни ветеранам, которые жертвуя собственным здоровьем, подарили свободу нашей стране, защитив её от завоевания и порабощения.

Сейчас мы переживаем очень тяжелые времена и наша первоочередная задача – сделать все возможное для скорейшего восстановления взаимопонимания и спокойствия в нашем государстве.

Дорогие ветераны! Искренне поздравляю Вас с праздником Великой Победы! Крепкого здоровья и бодрости духа, семейного благополучия и теплоты близких людей, счастья и процветания!