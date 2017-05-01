ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: ОДНА – НА ВСЕХ

Одна из самых первых военных песен – «Вечер на рейде» – была написана в августе 1941-го композитором Василием Соловьевым-Седым. Сам композитор впервые спел ее в солдатской землянке под Ржевом зимой 1942 года. Но народное признание она получила еще раньше: уже в сорок первом бойцы пели в окопах и блиндажах «Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветной порой…» «Я думал о моряках, которые отдают свою жизнь, защищая морские подступы к городу, — рассказывал автор. Сколько было таких героических городов – Ленинград, Севастополь, Одесса... С этой легендарной песни в исполнении квартета «Де-Юре» в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» начался праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

В зале собрались ветераны войны и труда, участники боевых действий, те, кто не понаслышке знает, какой ценой досталась эта победа нашему народу.

Мы живем в смутное время, когда кому-то не по душе наши ценности и святыни, и вот, как по команде, эти молодчики начали осквернять памятники и мемориальные доски, умалять подвиги героев войны, общепризнанные мировым сообществом, стараясь предать забвению страницы истории. Как же горько это видеть нашим героическим старикам.

Ветеранов со всех районов Одессы на праздничный концерт по случаю Дня Великой Победы пригласил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Он обратился к ветеранам, поздравил их с Днем Победы и высказал благодарность ветеранам и восхищение их мужеством и героизмом.



Одесса – город-Герой. А герои – это наши ветераны. И нет той силы, которая сегодня может перечеркнуть подвиг героев той страшной войны 41-45 годов, которая велась и на территории Украины. Мы не должны об этом забывать. Сейчас многие пытаются нивелировать подвиг ветеранов в особождении нашей страны. В своей борьбе с дорогими для памяти нашего народа праздникам некоторые силы перешли уже все мыслимые и немыслимые границы и захотели попросту отменить празднование дня Победы. Очевидно, это люди, не имеющие ничего святого, не знающие историю, но пытающиеся ее переписать. Но мы не допустим этого и сделаем все, чтобы защитить и политически, и социально праздник 9 мая. День Победы нужен не только для нас, но и для наших детей, внуков и правнуков. И я горд тем, что молодежь Одессы поддерживает этот праздник, продолжая хорошие добрые традиции.

Я думаю, народ сегодня очнулся и на выборах скажет свое слово. Люди, которые в самое сложное время защитили страну, мир, его будущее, заслуживают глубочайшего уважения. К сожалению, ветеранов войны, свидетелей и участников тех далеких событий, становится с каждым годом все меньше. И наша задача – создать им такие условия жизни, чтобы они как можно дольше оставались с нами,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

И за этими словами стоят реальные дела. По инициативе народного депутата прошла общегородская акция «Мы защитим Ваш праздник», а депутаты фракций Украинской морской партии и Оппозиционного блока в Одесском горсовете направили соответствующий запрос на имя Президента Украины и Спикера Верховной Рады. Итогом такой борьбы стало то, что праздник удалось отстоять и защитить. Кроме того, на последней сессии Одесского городского совета была единогласно поддержана инициатива Украинской морской партии об увеличении в два раза ежемесячной адресной материальной помощи ветеранам войны, участникам обороны и освобождения города Одессы, а также участникам Парада Победы.

Отмечать День Победы в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» стало уже доброй традицией.

Одиннадцатый год я возглавляю Совет ветеранов Приморского района. И все эти годы Сергей Васильевич поздравляет ветеранов с Днем Победы, заботится о ветеранах и оказывает нам всяческую помощь. Все вместе мы отмечаем 9 Мая в радушном гостеприимном зале Юридической академии. Это особый, всенародно любимый и почитаемый праздник. К сожалению, сегодня не только отдельные политики, но и целые институты пытаются отменить его. Это большой грех. А грех всегда наказуем. Историк Ключевский сказал: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего». Память перепахать, переиначить нельзя. И что бы кто не говорил, как бы не старался вытравить из сознания людей эту память, ничего не выйдет. День Победы не сотрется из памяти народа. Массовый героизм советских людей не имеет аналогов в истории. С 1941 по 1945 год – окопы, блиндажи, грязь, голод, холод, а люди сражались и побеждали. И подвиг их бессмертен, – рассказал председатель Совета ветеранов Приморского района Одессы, генерал-майор в отставке Олег Бажора.

Был в числе почетных гостей вечера и легендарный участник обороны и освобождения Одессы – Яков Андреевич Савченко. В свои 93 года ему уже трудно самостоятельно ходить, но он пожелал быть в этот день в строю.

Сергей Васильевич Кивалов ведет нужную для нашего народа и нашего государства работу, не прекращая её, уже много лет. Не забывая ветеранов, заботясь об их нуждах и чаяниях. Мы должны делать все, чтобы память о героях не меркла. Мне об этом легко говорить. Я восьмилетним пацаном помню первый день войны. И первый день Победы. И никогда не забуду. Обидно, что сейчас общество расколото. Патриотизм в государстве должен быть единым. И не нужно нас учить, какими быть патриотам Отечества. А то приезжают извне 25-30-летние активисты, которые не видели войны, и учат нас, – сказал председатель Совета ветеранов Одесской области, генерал-лейтенант Николай Лейфура.

День Победы – священный день и для председателя Городского совета ветеранов Вячеслава Авксентьевича Добровольского:

Есть дети войны, а есть дети Победы. Вот я отношусь к детям Победы, поскольку 1945 года рождения. Воевал мой отец, мой дядя, отец матери. Выжив и вернувшись с войны, фронтовики ценили каждый день жизни. Они подняли нашу страну из руин. Это наш общий праздник со слезами на глазах. Участников той великой войны осталось совсем мало. И задача следующих поколений – помнить о подвиге отцов, дедов и прадедов.

9 Мая ветераны войны возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, на аллее Славы, на площади 10 Апреля. Чествования ветеранов по традиции состоялись в каждом из четырех районов города.