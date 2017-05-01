В Одессе состоялся областной чемпионат по спортивной аэробике

На базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошел ежегодный Одесский областной чемпионат по спортивной аэробике. В этом году, по словам организаторов, посоревноваться приехали 250 участниц в возрасте от 7 до 22 лет. Жюри конкурса должны будут оценить 50 выступлений.

«Это и индивидуальные программы, и тройки – базовые композиции, произвольные, новые композиции – танцевальная аэробика. Оцениваем участниц по общей физической подготовке – это осанка, умение правильно двигаться, так как в данном виде спорта очень много сложных элементов. Главное - это выполнение базовых элементов – силовая группа, прыжки, растяжки, гибкость и пластика. Спортивная аэробика – нелегкий вид спорта, но потрясающе красивый и грациозный. Хочется отметить, что уровень подготовки гимнасток в этом году на порядок выше, чем в прошлом, это безусловно не может не радовать. В этом году мы в начале выступили на чемпионате Украины, а потом уже приехали в Одессу. Хочется выразить благодарность народному депутату Украины Сергею Кивалову за предоставленную возможность проводить второй год подряд соревнования в этом прекрасном спортивном комплексе, тут созданы все необходимые условия для такого масштабного областного чемпионата», - отметила президент Одесской федерации аэробики Галина Пойденко.

Участницы чемпионата не один год оттачивали свое мастерство и продемонстрировали на чемпионате чудеса акробатики, гибкости и пластики.

«Настя и ее команда занимает всегда призовые места. Занимается аэробикой уже 2 года. Мы не жалеем, что отдали ребенка на данный вид спорта, это полезно для здоровья, развивает гибкое, крепкое тело, для девочек это лучшее занятие – растяжка, гимнастика, хореография, красивые номера. Дети меньше болеют, не сидят возле компьютера и телевизора, потому что нет времени, очень много тренировок. И сегодня надеемся на победу», - рассказывает мама юной участницы чемпионата, Ирина.



«Я занимаюсь аэробикой уже 8 лет и за эти годы добилась больших успехов в этом виде спорта – я трехкратная чемпионка Украины и не думаю на этом останавливаться. Сегодня я настроена исключительно на победу», - говорит участница из Одессы, Виктория.

«Я 9 лет уже занимаюсь, у нас прекрасные тренера, мы занимаемся трижды в неделю по 2 часа. Тренировки достаточно жесткие, но мне нравится. Мы долго готовились к чемпионату, видим, что соперники подготовлены отлично, но мы все равно верим в победу»,

- говорит участница из Одессы, Ксения.

Победители чемпионата по спортивной аэробике получили грамоты и медали.