День Европы в Одессе

Сегодня в Одессе и всей стране отмечается День Европы в Украине. У здания ОГА на проспекте Шевченко состоялась церемония поднятия Государственного Флага Украины и Знамени Европейского Союза.

Перед центральным входом ОГА на площади собрались областные и городские чиновники, руководители правоохранительных ведомств, почетные гости — представители дипломатического корпуса, курсанты и студенты, а также другие горожане. День Европы ежегодно отмечается в каждую третью субботу мая. Однако в этом году из-за проведения в Киеве песенного конкурса «Евровидение-2017» и утверждения сегодня Европейским союзом безвизового режима для Украины, торжественные мероприятия в честь Дня Европы начались уже сегодня.

Депутаты и чиновники отметили, что большим шагом в становлении и развитии общественной жизни Одессы стало сегодняшнее решение Совета ЕС об отмене виз для украинцев.

«Мы сегодня стали свидетелями действительно исторического события. Наконец-то отменен визовый режим с Евросоюзом. Мы стали на один шаг ближе в большой европейской стене. Для одесситов это очень важно, ведь мы граничим с европейскими странами. И на территории Одесской области проживают достаточно большое количество различных этнических групп. Мы теперь можем обмениваться опытом, ездить чаще и больше и видеть то, о чем мы так часто говорим — европейский вектор развития,» — заявил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.