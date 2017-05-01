 
Информация к новости
  • Просмотров: 252
  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея

Сегодня Ришельевский лицей отмечает свое 200-летие. Это старейшее учебное заведение Одессы, предшественник Одесского университета.

Ришельевский лицей в Одессе создали в 1817 году, и она стал на тот момент вторым престижным средним учебным заведением в Российской империи после Царскосельского лицея при том, что на всю страну тогда были считанные единицы университетов - в Москве (с 1755 г.), Харькове (с 1803 г.), Казани (с 1804 г.), Вильно (с 1803 г.) и Дерпте (с 1802 г., до этого с XVII в.).

На празднование юбилея в лицей прибыли губернатор Максим Степанов, председатель облсовета Анатолий Урбанский, ректор Одесского университета Игорь Коваль.

В 1989 году Ришельевский лицей, по решению Одесского облсовета совместно с руководством Одесского университета, возродили для воспитания наиболее одаренных учеников области в сфере природных и математических дисциплин. Сейчас это одно из наиболее известных в Украине и за ее пределами средних учебных заведений естественнонаучного профиля.

Галерея

prev

В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 