В Одессе отметили 200-летний юбилей Ришельевского лицея

Сегодня Ришельевский лицей отмечает свое 200-летие. Это старейшее учебное заведение Одессы, предшественник Одесского университета.

Ришельевский лицей в Одессе создали в 1817 году, и она стал на тот момент вторым престижным средним учебным заведением в Российской империи после Царскосельского лицея при том, что на всю страну тогда были считанные единицы университетов - в Москве (с 1755 г.), Харькове (с 1803 г.), Казани (с 1804 г.), Вильно (с 1803 г.) и Дерпте (с 1802 г., до этого с XVII в.).

На празднование юбилея в лицей прибыли губернатор Максим Степанов, председатель облсовета Анатолий Урбанский, ректор Одесского университета Игорь Коваль.

В 1989 году Ришельевский лицей, по решению Одесского облсовета совместно с руководством Одесского университета, возродили для воспитания наиболее одаренных учеников области в сфере природных и математических дисциплин. Сейчас это одно из наиболее известных в Украине и за ее пределами средних учебных заведений естественнонаучного профиля.