Тотальная украинизация добралась до бизнеса

В мае Киевский городской совет может ввести новые правила работы для рестораторов. Напечатать меню и обращаться к гостям придется на украинском, а многие заведения вынуждены будут поменять свои названия на вывесках и табличках. Все это может обойтись в несколько сотен тысяч гривен для каждой крупной сети, сообщает 112.ua.

Почему Киевсовет решил вмешаться в языковой вопрос? Депутаты Киевсовета утверждают, что в столице дискриминируют украиноязычных посетителей заведений общественного питания: официанты редко общаются со своими гостями на родном для них языке, а меню традиционно приносят на русском. Даже рестораны на Крещатике не печатают меню на украинском.

Тем заведениям, которые не будут соблюдать новые требования, депутаты откажут в продлении разрешений на работу.

Рестораторам придется раскошелиться и заплатить несколько сотен тысяч гривен за новые таблички и вывески для сети из десяти ресторанов. Такая же участь ожидает большинство несетевых заведений, которым попутно придется заплатить не менее 10 тыс. грн за каждый ресторан при перепечатке меню и смене вывесок. Но собственники заведений не возмущаются. "Решение Киевсовета носит рекомендательный характер, но если вступит в силу, то будем его выполнять и здороваться со всеми гостями на украинском языке", – говорят рестораторы.

Кроме того, только половина официантов свободно владеет украинским. Но, судя по активности депутатов, на курсы изучения государственного языка первые группы официантов отправятся уже летом.

"Город не может заставить заведения печатать меню и разговаривать с гостями на украинском языке. Это точно не его прерогатива", – отмечают юристы. Но киевские власти неоднократно поступали подобным образом. Например, незаконным считает решение киевских депутатов запретить продажу спиртных напитков, включая пиво, во всех МАФах Киевское региональное отделение АМКУ. Но оно продолжает действовать. После завершения срока действия разрешения на работу собственник киоска обязан отказаться от продажи алкоголя. В противном случае его объект демонтируют.

Аналогичная ситуация наблюдается и с запретом на продажу спиртных напитков с 23:00 до 10:00, который действует в Киеве с прошлого года. Требование является добровольным, но в столице его соблюдают все крупные продовольственные сети, а также практически все несетевые магазины. Отменить запрет Киевсовет не заставило решение АМКУ, и даже требование Хозяйственного суда г. Киева, где ритейлеры оспаривают введенные ограничения. Город подал апелляцию.