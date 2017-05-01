Одесса скорбит: скончался Яков Маниович

На 93-ем году жизни перестало биться сердце почетного гражданина, ветерана Великой Отечественной войны, известного юриста и общественного деятеля Одессы Якова Маниовича.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Яков Маниович родился в Одессе в 1925 году. В неполных 17 лет он добровольно ушел на фронт, активно участвовал в обороне Одессы. Потом попал в немецкий лагерь смерти, бежал, перешел линию фронта и принимал участие в освобождении родного города.

За боевые заслуги награжден одним из высших боевых орденов –Орденом Отечественной войны.

После войны получил высшее юридическое образование и стал одним из известных одесских адвокатов.

В 70-е гг. уехал на постоянное место жительства в Израиль, где вел активную общественную работу. Организовал всеизраильское общество «Одесса» и общество дружбы «Израиль- Украина».

По его инициативе и на деньги его семьи в Прохоровском сквере Одессы был создан Мемориальный комплекс Памяти жертвам нацизма. Ведь именно отсюда начиналась «дорога смерти», по которой немцы и румыны гнали десятки тысяч жителей Одессы и прилегающих районов, в основном евреев, в концлагерь Богдановка.

На памятном комплексе, украшенном фонтаном «Льющиеся слезы» на трех языках – иврите, русском и украинском выбиты слова «Холокост. Никогда больше!»

За активную общественную работу на благо родного города Яков Маниович был удостоен звания Почетного гражданина Одессы.

Одесский городской голова, городской совет, исполнительный комитет, а также редакция издания «СЛОВО» выражают глубокое соболезнование родным и близким Якова Маниовича в связи с тяжелой невосполнимой утратой.