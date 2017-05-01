В Одессе прошел открытый Чемпионат Украины по шинкиокушинкай каратэ

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого фонтана встретились юные каратисты и каратистки со всей Украины, трибуны заполнены болельщиками. На открытом Чемпионате Украины по шинкиокушинкай каратэ в разделе кумитэ на татами попробуют свои силы более 400-т молодых спортсменов.
Шинкиокушинкай - контактный боевой стиль, созданный Масутацу Ояма в 1957 году, является самым популярным и массовым стилем каратэ в мире. Спортивные поединки в шинкиокушинкай поражают не только сокрушительной мощью ударов и способностью им реально противостоять, а также необыкновенной стойкостью и силой духа бойцов. Это спорт для самых сильных, спорт высших достижений. Система обучения в шинкиокушинкай основана на взаимосвязанных принципах и формах тренировок: кихон, ката, работа с макиварой и кумитэ. Они дополняются специальными упражнениями и тестами, способствующими выработке высокой кондиции и сильного духа, а также общефизической подготовкой. Кумитэ – свободный бой, цель и суть каратэ как искусства будо. Длительная и безостановочная борьба с разными, поочередно меняющимися противниками, является одним из квалификационных требований.
Участников чемпионата поприветствовал Президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов. Он вручил кубки многократным чемпионам Украины по шинкиокушинкай каратэ. Народный депутат пришел на соревнования со своим внуком.
Одно из приоритетных направлений его деятельности - это в первую очередь, строительство социальных объектов, которые приносят пользу всем горожанам. Таким является и спорткомплекс МГУ на восьмой станции Большого Фонтана.
Федерация шинкиокушинкай каратэ Украины тесно сотрудничает с Международным гуманитарным университетом. При вузе открыт Центр боевой подготовки в рамках специальности «правоохранительная деятельность» и «право» для тех, кто в дальнейшем будет работать в правоохранительных органах. Лучшие мастера по рукопашным единоборствам обучают студентов технике и навыкам самообороны.
Победители открытого чемпионата Украины получили медали и награды, без подарков в этот день не остался никто.