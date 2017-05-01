Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел призвал не голосовать за антицерковные законопроекты

Одесская епархия Украинской православной церкви приняла обращение в связи с запланированным на 18 мая голосованием в Верховной Раде по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.

Как подчёркивают в епархии, если указанные документы станут законами, они поставят под полный государственный контроль всю внутреннюю жизнь церкви и дела каждой приходской общины.

«Призываю вас поставить свою подпись под обращением к вашему народному депутату, избранному в вашем мажоритарном округе, которому в четверг, 18 мая, придётся голосовать в Верховной Раде по этим законопроектам. Это наше право, как избирателей — просить избранников защитить наши интересы. Подпись каждого из вас — это голос христианина в защиту Украинской православной церкви», — отмечает митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Сбор подписей проводится во всех храмах и монастырях Одесской епархии.

Речь идет о законопроекте № 4511 (среди авторов которого депутаты от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, член БПП Александр Бригинец и еще с десяток авторов, преимущественно входящих в коалицию) и законопроекте № 4128 (депутата "Народного фронта" Виктора Еленского, а также целого ряда депутатов от БПП и "Самопомочи").

Первый документ (№ 4511) предполагает, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти. Еще одна статья данного закона предполагает, что, если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре, власть наделяется правом ее запретить на территории Украины.

№ 4128, согласно которому предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

«Этот законопроект узаконит церковное рейдерство, - говорит один из лидеров "Оппоблока", депутат Вадим Новинский. - То есть технология будет такая. Захочет одна конфессия забрать церковь у другой, наймет несколько сот так называемых "активистов" в камуфляже. Те придут, "самоидентифицируют" себя как верующих данного прихода и проголосуют за переход под другую юрисдикцию и захватят церковь, выставив верующих на улицу. Естественно, это приведет к колоссальному росту религиозной напряженности по всей стране».

В прошлый раз эти законопроекты пытались проголосовать в начале октября, но тогда эта попытка сорвалась.