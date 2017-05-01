В Киеве преподавателям русского языка и литературы вручили премию Гоголя

В Киеве впервые состоялось торжественное вручение премии Гоголя по русскому языку и литературе. В ходе церемонии в разных номинациях почетные медали и денежные призы получили 8 лучших преподавателей русского языка и литературы за 2016-2017 учебный год. Гран-при "Учитель года" завоевала преподаватель русского языка из Киевской области Елена Афанасьева. "Я буду с гордостью нести это звание. Я рада, что преподаванию русского языка и литературы уделяется столь высокое внимание и почет. Спасибо Вам, я не подведу в деле защиты нашего родного русского языка!", - заявила Афанасьева после получения медали Гоголя.

Гостями премии стали народные депутаты Украины и депутаты местных советов. Премию поддержал меценат и лидер "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. По его мнению, в нынешней ситуации в Украине поддержка русского языка и литературы приобрела особую актуальность.

Председатель жюри, директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский поделился информацией о критериях отбора победителей конкурса. По его словам, жюри определило 4 номинации "Учитель-инноватор" (использование передовых технологий в учебном процессе), "Учитель-практик" (лучшая работа с аудиторией), "Учитель-медалист" (наибольшее число медалистов среди учеников), "Учительский дебют" (лучший молодой преподаватель, работающий первый год). Затем голосованием членов жюри по каждой из номинаций были определены лучший преподаватель по направлениям "Русский язык" и "Русская литература". Таким образом, мы получили восемь победителей. Гран-при получил абсолютный победитель, сочетающий в своей работе все ценные качества. "Спасибо Вам учителя за то, что дарите детям качественное образование и не жалеете на это своих сил", - отметил Погребинский в своем выступлении. Членами жюри конкурса также стали известные общественные деятели и меценаты.

По направлению "Русский язык" победителями стали: "Учитель-инноватор" - Татьяна Иванова (Харьков); "Учитель-практик" - Алексей Фаренников (Чернигов); "Учитель-медалист" - Татьяна Овсиенко (Киев); "Учительский дебют" - Анна Синеокая (Винница).

По направлению "Русская литература" победителями стали: "Учитель-инноватор" - Оксана Бушля (Полтава); "Учитель-практик" - Лилия Колебаева (Полтава); "Учитель-медалист" - Галина Иванова (Черкассы); "Учительский дебют" - Денис Кравченко (Херсон).

Напомним, ранее в Киеве прошел Съезд преподавателей русского языка и литературы, на котором было принято решение о создании общественного движения "За родной язык!" и поддержке законопроекта по защите русского языка нардепа Балицкого.

Народный депутат Сергей Кивалов так прокомментировал прошедшее мероприятие на своей странице в Facebooke : «Присуждение в Киеве премии Гоголя по русскому языку и литературе имеет большое значение. Сегодня, в эпоху глобализации бизнеса и культуры, знание такого языка межнационального общения, как русский, открывает двери к успешной карьере в международной торговле, транспортной, нефтегазовой, юридической и других сферах. Сегодня в Украине активно осуществляется украинизация, с введением должности специальных языковых инспекторов и юридической ответственности за нарушение нового законодательства о языках. Никто не оспаривает государственный статус украинского языка, необходимость владения им чиновниками и широкого изучения и развития в обществе. Причем это совершенно не мешает на бытовом уровне использовать русский, как язык межнационального общения, руководствуясь опытом передовых государств в этом вопросе. И, тем самым, не будоражить болезненные темы для отвлечения населения от реально существующих проблем в экономике и социальной сфере. А с учетом того, что русский язык, согласно данным социологического опроса, проведенного в декабре 2016 года, считают родным 71% одесситов, его поддержка и развитие особенно важна. В Украине проживают представители более 130 национальностей и народностей, исповедующих разные религии и говорящие на разных языках, а русский язык является языком межэтнического общения. Именно поэтому поддержка такого предмета, как русский язык и литература является естественной необходимостью в нашей стране, ни в коем случае не умаляющей необходимость развития других школьных предметов. Ярким примером умения избегать конфликтов, а также уделения внимания именно образованию, а не политическом интересам, может стать Национальный университет «Одесская юридическая академия», где студенты по желанию могут проходить обучение на украинском, русском, английском, немецком, французском, а с этого года, испанском, итальянском и других языках. Мы боремся за высокий уровень образованности нашей молодежи, и только всячески развивая языковую культуру в нашей стране, мы получим успешное поколение и обеспечим будущее нашего государства. И тут нет никаких подводных камней и никакого посягательства на государственные устои страны. Есть историческая логика и потребность общества. Ведь та же Швейцария, Финляндия, Бельгия, Португалия, Испания, Ирландия, Люксембург, или так горячо любимая многими украинцами Канада своим официальным многоязычием подчеркнули многообразие культур и народностей, а также национальную самобытность своих территорий, что лишь укрепило их государственность".