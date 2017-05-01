Сергей Кивалов: «Законопроект №4511 – первый шаг к возрождению «Союза воинствующих безбожников»

Парламентский четверг, 18 мая, может стать точкой отсчета начавшихся конфликтов на почве религии.

"По крайней мере, государство делает все для того, чтобы такой конфликт создать и разжечь", – считает народный депутат Сергей Кивалов. Он напомнил об историческом факте, когда в 1921 году в Центральном комитете рабоче-крестьянской партии большевиков для координации антирелигиозной борьбы возникла Антицерковная комиссия, в состав которой входили чиновники разных уровней.

Политик рассказал, что в начале 20-х годов прошлого века общественную платформу для подобных бесславных начинаний обеспечивала массовая общественная организация «Союз воинствующих безбожников», через которую и осуществлялась антирелигиозная пропаганда в тогдашнем СССР.

«Аналогии четко прослеживаются. Если не придушить эти вредные и опасные начинания сейчас, завтра может быть повтор событий более, чем столетней давности. - предостерег Кивалов. - Тогда было потеряно огромное количество храмов. Их переоборудовали под склады, конюшни, взрывали и ровняли с землей. А восстанавливали уже после 1991 года. Кстати, на деньги тех громад, с которыми сейчас, в XXI веке, хотят цинично расправиться путем принятия изуверских законов».

«Например, на повестке этой пленарной недели есть законопроект № 4511. Он почти год находился без движения. И вдруг его понабилось срочно принять! Это связано с тем, что власти срочно нужна какая-то тема для создания искусственного конфликта в Украине. И какой цинизм. В пояснительной записке, то есть – на публику, записано одно. А в самом тексте законопроекта – совершенно другое. В пояснительной авторы беспокоятся об обострении религиозной ситуации, росте религиозной конфликтности, неоднократном притеснении прав религиозных организаций. Законопроект позиционируется, как средство для борьбы с этими явлениями. Но это лишь игра на публику. На самом же деле он все религиозные проблемы усугубит».

По словам Кивалова, авторы придумали хитрый механизм, как зарегистрировать только «свои» религиозные организации и изгнать чужие. Быть или не быть религиозной организации будет зависеть от наличия позитивного экспертного заключения в отношении ее устава. При этом нет никаких критериев «позитивности», кто будет экспертом – не понятно, а их зависимость - очевидна. Так же не определено, кто будет оплачивать экспертизы, - поясняет депутат. Так же он сказал, что в подобной экспертизе нет вообще никакой необходимости, поскольку уставы религиозных организаций – типовые.

Это все – методы борьбы с инакомыслием и шельмование неугодных», - уверен депутат. – Например, согласно законопроекту, центральное и региональное руководство религиозной организации будет утверждаться только по согласованию с Министерством культуры. То есть верующих, прихожан той или иной церкви, должны втянуть в мутную бюрократическую процедуру. А поскольку все должно проходить через чиновников – коррупционная составляющая не исключена. А в случае несоблюдения священнослужителями какого-то пункта этого закона, ответственность будет не на том, кто нарушил закон, а на всей организации. Тут авторы подошли радикально: за ослушание организацию просто ликвидируют

Кивалов предположил, что исповедь человека, могущего входить в какую либо «нехорошую» организацию, может быть расценена как сотрудничество церкви с незаконной организацией.