Сергей Кивалов: Власть сегодня чуть не развязала братоубийственную войну

Попыткой ввергнуть Украину в средневековье и эпоху религиозных войн назвал народный депутат Сергей Кивалов появление в повестке дня сессии Верховной Рады двух антихристианских законопроектов №№ 4128 и 4511. На своей странице в Facebook он так прокомментировал категорическое несогласие с их преступным содержанием:

«У меня есть информация о том, что некоторыми силами планируется дальнейшая дестабилизация ситуации в нашей стране, вплоть до развязывания гражданской войны на религиозной почве.

Собственно, такая попытка уже была предпринята 18 мая: когда Верховная Рада должна была рассмотреть и принять два антицерковных, антихристианских законопроекта №№ 4128 и 4511 – они стояли в повестке дня. Не состоялось голосование исключительно по техническим причинам: просто не успели. Заседание закончилось. И это не случайность. Упомянутые законопроекты были поставлены специально в самом низу списка для того, чтобы посмотреть на реакцию в стране. На общественность, на христиан всего мира, на позицию Церкви и СМИ. Думаю, те полторы тысячи верующих и церковнослужителей, которые пришли под стены парламента с требованием не допустить принятия антиконституционных законов, убедили депутатов, которые, в силу политической конъюнктуры, были готовы проголосовать «за». Несмотря на то, что есть масса заключений экспертов о неконституционности и провокативности этих законопроектов. Напомню, что на сегодняшний день 300 тысяч наших сограждан – избирателей - обратились к парламенту с требованием не принимать эти законы. Подобный призыв распространил Всемирный совет церквей. С тем же призывом выступили священники и прихожане украинской православной канонической церкви. Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Ануфрием, мы обсудили критическую ситуацию, созданную вокруг церкви и тот хрупкий церковный мир, который подвергается постоянным нападкам. Митрополит рассказал, как сильно церковь обеспокоена очередной атакой на христианство. Сегодня же УПЦ распространила обращение Блаженнейшего к народным депутатам.

«Я, как депутат-мажоритарщик заявляю, что на моем округе, в многонациональной Одессе, 95 процентов людей, и не только христиан, категорически против принятия этих законопроектов. Очень надеюсь, что в повестке дня эти документы больше никогда не появятся», - написал на своей официальной странице на Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.