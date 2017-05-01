Более 900 выпускников НУ «Одесская юридическая академия» получили дипломы

В Национальном университете «Одесская Юридическая академия» состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам – магистрам В этот солнечный день более 900 студентов Юридической академии получили дипломы магистров . Ребята рассказывают , что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились , проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе в сфере юриспруденции

В этот день мне радостно получать диплом , но и одновременно немного грустно , потому что 6 лет в Юридической академии уже позади – это часть моей жизни , прекрасное время, которое я никогда не забуду . Я не только училась тут , но и участвовала в спортивных мероприятиях – выступала за нашу сборную по стрельбе, - делится своими воспоминания выпускница Юридической академии , Елена Константинова

Сегодня мы наконец-то получаем дипломы магистров , мы очень благодарны руководству нашего учебного заведения и лично Президенту академии Сергею Кивалову за эти прекрасные годы, отличное образование и бесценный практический опыт в сфере права. Мы особенно горды тем, что почти половина студентов – выпускников, в том числе и я , получают сегодня красный диплом

, рассказывает выпускница Юридической академии , Илона Андреева .

Открыл торжественную церемонию Почетный Президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Дорогие выпускники! Дорогие родители, родные и близкие наших выпускников! Сегодня торжественный день в жизни Национального университета «Одесская Юридическая академия» и каждого из вас , потому что вы сегодня получите не только дипломы о высшем образовании но и - путевку в жизнь , работу , дело своей жизни . Это самая престижная работа ,абсолютное большинство из вас будет трудиться на ниве юриспруденции . Это день останется в вашей памяти на многие годы . После получения диплома вы будете с гордостью носить высокое звание выпускника Юридической академии. С другой стороны мне и грустно , потому что мы очень привыкли ко всем вам , студены для нас – самые родные и самые близкие , но теперь вам пора в самостоятельный путь и это естественный процесс , потому что вы выросли , стали сильными , образованными профессионалами , с чем я вас искренне поздравляю ! Низкий поклон вашим родителям, за то, что воспитали и вырастили достойных граждан нашей страны! -отметил Сергей Кивалов

Поздравили выпускников Национального университета «Одесская Юридическая академия» представители фемиды, духовенства , а также представители городской и областной власти