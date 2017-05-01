Выпускники Одесской юридической академии получили дипломы о высшем образовании

С самого утра 19 мая во дворе Национального университета «Одесская юридическая академия» было весьма многолюдно – студенты, наряженные в мантии и конфедератки, а также их родители, друзья и родственники торопились на одно из самых торжественных, волнительных, и в то же время немого грустное событие – вручение дипломов магистров выпускникам 2017 года, которое состоялось на крытом стадионе университета. В этом году вуз выпустил рекордное количество магистров – более 860 человек, добрая половина из которых окончили университет с отличием. Важно отметить, что благодаря своей высокой квалификации и хорошим знаниям в сфере юриспруденции многие выпускники уже на данный момент трудоустроены по специальности. Ребята рассказывают, что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились, проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе в сфере юриспруденции.
Открыл торжественную церемонию Почетный Президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов.
Отдельно Сергей Кивалов обратился к родителям выпускников:
С ответным словом благодарности выступили выпускники университета, после чего состоялась небольшая концертная программа, подготовленная Центром культуры НУ «ОЮА», в особенности трогательно для выпускников прозвучал гимн родной alma mater в исполнении преподавателей кафедры уголовного права Виталия Бойченко и Анастасии Берш. Ну а далее последовала собственно церемония вручения дипломов, которую провёл Сергей Кивалов совместно с деканами факультетов.
Поздравить выпускников пришли почётные гости - Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, народный депутат Украины Дмитрий Голубов, Председатель апелляционного суда города Киева, выпускник НУ «ОЮА» Ярослав Головачёв, первый заместитель Председателя Одесской областной государственной администрации Александр Терещук, секретарь Одесского городского совета Алексей Потапский, Председатель Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин, руководитель Одесской городской прокуратуры № 4 Андрей Радолов, Председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко, военный комиссар Одесской области Юрий Беляков, Председатель главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко, начальник государственной судебной администрации Одесской области Владимир Куценко, председатель Суворовского районного суда города Одессы Виталий Бузовский, первый заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области Юрий Чердынцев и протоиерей храма Святой мученицы Татианы Отец Сергий.
После завершения церемонии радостные выпускники ещё долго не покидали стены родного университета – они фотографировались, обменивались поздравлениями и вспоминали самые яркие моменты студенческой жизни. Конечно же, не обошлось без излюбленной студентами традиции - подкинуть вверх "на удачу" свои конфедератки.