Выпускники Одесской юридической академии получили дипломы о высшем образовании

С самого утра 19 мая во дворе Национального университета «Одесская юридическая академия» было весьма многолюдно – студенты, наряженные в мантии и конфедератки, а также их родители, друзья и родственники торопились на одно из самых торжественных, волнительных, и в то же время немого грустное событие – вручение дипломов магистров выпускникам 2017 года, которое состоялось на крытом стадионе университета. В этом году вуз выпустил рекордное количество магистров – более 860 человек, добрая половина из которых окончили университет с отличием. Важно отметить, что благодаря своей высокой квалификации и хорошим знаниям в сфере юриспруденции многие выпускники уже на данный момент трудоустроены по специальности. Ребята рассказывают, что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились, проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе в сфере юриспруденции.

В этот день мне радостно получать диплом, но и одновременно немного грустно, потому что 6 лет в Юридической академии уже позади – это часть моей жизни, прекрасное время, которое я никогда не забуду. Я не только училась тут, но и участвовала в спортивных мероприятиях – выступала за нашу сборную по стрельбе — делится своими воспоминания выпускница Юридической академии Елена Константинова.

Сегодня мы наконец-то получаем дипломы магистров, мы очень благодарны руководству нашего учебного заведения, Президенту академии Сергею Васильевичу Кивалову за эти прекрасные годы, отличное образование и бесценный практический опыт в сфере права. Мы особенно горды тем, что почти половина студентов – выпускников, в том числе и я, получают сегодня красный диплом — рассказывает выпускница Юридической академии Илона Андреева.

Открыл торжественную церемонию Почетный Президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Дорогие выпускники! Дорогие родители, родные и близкие наших выпускников! Сегодня торжественный день в жизни Национального университета «Одесская Юридическая академия» и каждого из вас , потому что вы сегодня получите не только дипломы о высшем образовании но и - путевку в жизнь, работу, дело своей жизни. Юрист, политолог и социолог – одни из самых престижных и востребованных профессий. Это день останется в вашей памяти на многие годы. После получения диплома вы будете с гордостью носить высокое звание выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия». С другой стороны мне и грустно, потому что мы очень привыкли ко всем вам, студены для нас – самые родные и самые близкие, но теперь вам пора в самостоятельный путь, ведь вы выросли, стали сильными, образованными профессионалами, с чем я вас искренне поздравляю! — отметил Сергей Кивалов.

Отдельно Сергей Кивалов обратился к родителям выпускников:

В этот праздничный день я хочу отдельно поблагодарить родителей выпускников за то, что они воспитали таких прекрасных и талантливых детей и что на протяжении всех этих лет всячески помогали Вам, благодаря чему Вы на сегодняшний день смогли стать такими успешными людьми

С ответным словом благодарности выступили выпускники университета, после чего состоялась небольшая концертная программа, подготовленная Центром культуры НУ «ОЮА», в особенности трогательно для выпускников прозвучал гимн родной alma mater в исполнении преподавателей кафедры уголовного права Виталия Бойченко и Анастасии Берш. Ну а далее последовала собственно церемония вручения дипломов, которую провёл Сергей Кивалов совместно с деканами факультетов.

Поздравить выпускников пришли почётные гости - Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, народный депутат Украины Дмитрий Голубов, Председатель апелляционного суда города Киева, выпускник НУ «ОЮА» Ярослав Головачёв, первый заместитель Председателя Одесской областной государственной администрации Александр Терещук, секретарь Одесского городского совета Алексей Потапский, Председатель Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин, руководитель Одесской городской прокуратуры № 4 Андрей Радолов, Председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко, военный комиссар Одесской области Юрий Беляков, Председатель главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко, начальник государственной судебной администрации Одесской области Владимир Куценко, председатель Суворовского районного суда города Одессы Виталий Бузовский, первый заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области Юрий Чердынцев и протоиерей храма Святой мученицы Татианы Отец Сергий.

Я от всего сердца поздравляю выпускников Юридической академии с получением дипломов и с завершением обучения в самом престижном вузе не только нашей страны, но и всего мира. Благодаря прекрасному руководству, отличному преподавательскому составу студенты получают качественное образование. Я хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, самосовершенствоваться, достигать всех поставленных целей и стать надежной опорой нашему государству — говорит председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.

После завершения церемонии радостные выпускники ещё долго не покидали стены родного университета – они фотографировались, обменивались поздравлениями и вспоминали самые яркие моменты студенческой жизни. Конечно же, не обошлось без излюбленной студентами традиции - подкинуть вверх "на удачу" свои конфедератки.