Сотрудников сферы науки поздравили с профессиональным праздником!

«Сегодня, в день, когда в Украине профессиональный праздник отмечают ученые и другие сотрудники сферы науки, состоялось заседание Ученого совета Национального университета «Одесская юридическая академия». Знаково, что праздник Дня науки начали отмечать ровно 20 лет тому назад, в то время, как создавалось наше высшее учебное заведение.

На сегодняшний день научно-исследовательскую работу в НУ «ОЮА» выполняют свыше 600 штатных научно-педагогических сотрудников, а также более 100 аспирантов, докторантов и работников научно-исследовательской части. В вузе функционируют четыре специализированных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. С целью способствования дальнейшему комплексному развитию правовой науки на базе НУ «ОЮА» был создан Южный региональный центр Национальной академии Правовых наук Украины.

Искренне поздравляю с профессиональным праздником всех, чья работа так или иначе связана с научными изысканиями! Новых открытий, смелых идей и их успешного воплощения, процветания и мира!», — написал на своей странице в Facebook президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов.