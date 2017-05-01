Внимание: в Одессе пропала 17-летняя девушка

В Одессе пропала студентка Юридической академии. 17-летнюю Татьяну Маснюк в последний раз видели ночью 18 мая в районе улицы Александра Невского, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Девушка была одета в серую кофту, черные штаны, черные туфли на каблуках. Кроме того, у нее с собой была черная сумка, студенческий билет и зачетная книжка. Руководство Одесской юридической академии обещает щедро вознаградить всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны. Сумма денежного вознаграждения составляет 50 тысяч гривен! Всем, кому что-либо известно о том, где сейчас может находиться студентка, обращайтесь по телефонам: 779-42-49, 779-42-41, 779-42-07, 779-20-61, 063-226-26-05, 704-86-02, или звоните в приемную комиссию Одесской юридической академии 719-88-00.