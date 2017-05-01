В США хотят отказаться от дачи безвозмездной военной помощи Украине

Белый дом в своем предложении по бюджету США хочет отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран, заменив ее на выдачу кредитов. В числе этих стран оказалась и Украина. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в список стран, которых может затронуть это предложение, должны войти Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины, Вьетнам и Украина. Отмечено, что средства на военные гранты поступают в Бюро по оказанию поддержки в сфере безопасности Госдепа США. После этого они распределяются между союзниками Вашингтона.

Ежегодные расходы на предоставление безвозмездной военной помощи оцениваются в 6 млрд долларов, передает издание. Большая часть этой суммы поступает в Израиль (3,1 млрд долларов), Египет (1,3 млрд долларов) и Иорданию (350 млн долларов). Сообщается, что в новом проекте бюджета расходы на предоставление военной помощи этим странам сохранятся. Однако для большинства других стран выдача грантов будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США. По данным источников издания в Конгрессе США, новый принцип выделения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая.