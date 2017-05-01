Закон о квотах на телевидении – это подталкивание Украины в пропасть

«Принятый во вторник закон о языковых квотах на телевидении – это не борьба за украинский язык. Это – борьба против народа. Ведь любой телеканал – это самый точный барометр того, что хотят зрители. И если бы они, зрители, хотели, чтобы львиная часть программ на канале, или даже все вещание, велось на украинском языке – это давно было бы сделано. А если этого нет – значит люди не хотят смотреть все телевидение только на одном языке. Вообще, язык вещания не имеет никакого значения. Важно другое – интересно или не интересно смотреть. Зритель голосует кнопкой. Интересные проекты на национальном телевидении можно пересчитать по пальцам. Все остальное – примитив и вчерашний день. У кого-то есть подозрения, что если это перевести на украинский, рейтинг канала взлетит до небес? Не думаю. Интересным телевидение могут сделать только деньги, как бы цинично это не прозвучало. Профессионалы, умеющие делать ТВ за те гроши, которые им сегодня предлагают, работать, естественно, не станут. Зато они создают конкурентоспособный телепродукт по всему миру. Сегодня то условное парламентское большинство, которое планомерно уничтожает Украину, в очередной раз отработало твои тридцать серебряников. И расписалось в своем бессилии: вместо того, чтобы финансировать интересное кино на украинском языке, издавать книги (именно за государственный счет, а не за счет частных издателей), чтобы создать условия для работы, чтобы выделить деньги на новые рейтинговые проекты, они применили единственный, доступный их уровню развития механизм – запрет. Но, увы, это не заставит людей смотреть ТВ. Телевизионщики думали, что последние несколько лет у них были трудные времена – это они еще по новому закону не работали!» -

так прокомментировал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Кивалов принятый Верховной Радой Украины 23 мая законопроект, обязующий центральные телеканалы вещать на украинском языке не менее 75% от общего эфирного времени, а местные — не менее 60%.