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  • Просмотров: 120
  • Дата: Вчера, 19:07
Вчера, 19:07

Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы

Категория: Первая полоса / Новости


Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы

Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы. Забор на Приморском бульваре активно снимают. 26 мая в Одессу приедет президент.

Подглядеть, что происходит в парке, можно уже сейчас. Под самым бульваром расположилось кафе, пространство вокруг которого замощено плиткой. Благодаря сносу нескольких деревьев, открылся вид на море.

Сам парк оформлен в восточных традициях. От мэрии до Потемкинской лестницы устроено множество лужаек с цветочными узорами и аккуратно подстриженной травой. Переживет ли эта красота одесское лето - покажет время.

Похоже, что парк будет органичным продолжением зеленой площади перед Оперным театром. Со временем к нему присоединится Греческий парк с другой стороны лестницы. Его только собираются реконструировать.

 

 

 

Галерея

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Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы
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