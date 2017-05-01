Меньше трех дней осталось до открытия Стамбульского парка и Потемкинской лестницы. Забор на Приморском бульваре активно снимают. 26 мая в Одессу приедет президент.

Подглядеть, что происходит в парке, можно уже сейчас. Под самым бульваром расположилось кафе, пространство вокруг которого замощено плиткой. Благодаря сносу нескольких деревьев, открылся вид на море.

Сам парк оформлен в восточных традициях. От мэрии до Потемкинской лестницы устроено множество лужаек с цветочными узорами и аккуратно подстриженной травой. Переживет ли эта красота одесское лето - покажет время.

Похоже, что парк будет органичным продолжением зеленой площади перед Оперным театром. Со временем к нему присоединится Греческий парк с другой стороны лестницы. Его только собираются реконструировать.