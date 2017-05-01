В Одессе обсудили аспекты судебной реформы

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы судоустройства и формирования корпуса судей». Совместно с научными работниками в конференции приняли участие судьи, адвокаты, работники правоохранительных органов, молодые ученые и студенты.
По ее словам, очень важно, что конференция позволила объединить усилия как теоретиков, так и практиков, ученых и судей. Кроме того, это хороший опыт для студентов, многие из которых в будущем станут судьями.
Спектр вопросов, которые рассматриваются на конференции, довольно широк. Здесь представлены доклады, которые касаются обеспечения функционирования судебной власти, инфраструктуры судебной системы, а также вопросов, связанных с договором судей. Помимо украинских участников свои доклады заочно представили партнеры из США, Азербайджана.
По словам заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда, судьи Александра Джабурия, по итогам участники конференции намерены составить перечень предложений, которые в дальнейшем могут быть направлены в соответствующие органы для корректировки тех или иных аспектов судебной реформы.
Всего в конференции приняли участие около 200 человек. По завершению пленарной части, студенты продолжили работу по секциям, а судьи, адвокаты провели круглый стол, подытожив работу конференции.