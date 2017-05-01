В Одессе обсудили аспекты судебной реформы

В стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы судоустройства и формирования корпуса судей». Совместно с научными работниками в конференции приняли участие судьи, адвокаты, работники правоохранительных органов, молодые ученые и студенты.

«Внимание участников конференции обращено на перезагрузку судебной власти и изменения в судебной системе. Только на первый взгляд кажется, что это вопросы, которые касаются представителей юридического сообщества, судей, адвокатов, ученых, но по сути, они касаются и нас, каждого гражданина. Потому что каждый из нас желает, чтобы его юридический вопрос, то есть то, что касается его прав и обязанностей, чтобы этот вопрос был рассмотрен справедливым судом, компетентным, оперативным и беспристрастным, не предвзятым. В этой связи тема конференции очень актуальна», - рассказывает доцент кафедры организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры НУ «ОЮА», адвокат Нана Бакаянова.

По ее словам, очень важно, что конференция позволила объединить усилия как теоретиков, так и практиков, ученых и судей. Кроме того, это хороший опыт для студентов, многие из которых в будущем станут судьями.

Спектр вопросов, которые рассматриваются на конференции, довольно широк. Здесь представлены доклады, которые касаются обеспечения функционирования судебной власти, инфраструктуры судебной системы, а также вопросов, связанных с договором судей. Помимо украинских участников свои доклады заочно представили партнеры из США, Азербайджана.

«Сегодня в стране совершается процесс формирования Верховного суда, изменяется его структура, ожидается квалификационное оценивание судей апелляционных судов, создаются новые органы, которые для нашей судебной системы совершенно не знакомы – это высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности, высший специализированный антикоррупционный суд и так далее», - отметила Нана Бакаянова.

По словам заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда, судьи Александра Джабурия, по итогам участники конференции намерены составить перечень предложений, которые в дальнейшем могут быть направлены в соответствующие органы для корректировки тех или иных аспектов судебной реформы.