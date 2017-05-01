Украинская морская партия добилась существенного повышения объемов материальной помощи ветеранам войны.

Об этом рассказала на заседании исполкома депутат одесского горсовета, член фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Она поблагодарила депутатский корпус и лично мэра Одессы Геннадия Труханова за поддержку инициативы фракции Украинской морской партии. В результате принятых изменений в городском бюджете «…на оказание материальной помощи ветеранам войны выделено дополнительно около 3 миллионов гривен!»

Это позволило увеличить ежемесячные стипендии городского головы ветеранам Великой отечественной войны на двести гривен ежемесячно.

Что же касается участников обороны и освобождения Одессы и участников Парада Победы, «…то им ежемесячная материальная помощь города возросла вдвое- с одной до двух тысяч гривен ежемесячно!» К сожалению, таковых в живых осталось всего сорок два человека.

Причем, по словам Светланы Осауленко, выплачивать двойное содержание им начали уже с 1 апреля!

По информации депутата, социальная помощь не ограничивается только ветеранами войны.

Она напомнила, что все городские пенсионеры, получающие пенсии ниже 1700 гривен, получают от города по четыреста гривен в месяц компенсации на оплату отопления, на что в горбюджете выделено сто пятьдесят два миллиона гривен.