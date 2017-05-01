26 мая во время торжественного открытия Стамбульского парка власти турецкие власти сделали Одессе подарок — 30 новых автобусов.

В ходе мероприятия мэр Южной Пальмиры Геннадий Труханов поблагодарил президента за визит, а представителей Турции — за оказанную помощь.

Труханов вспомнил, как три года назад Порошенко презентовал в Одесском оперном театре стратегию развития-2020, и многие присутствующие не верили обещаниям. Однако, как подчеркнул мэр, сегодня многое уже реализовано. Благодаря децентрализации, отметил Труханов, бюджет развития Одессы возрос до двух миллиардов, в то время как в 2014 году он составлял 300 миллионов гривен.

«13 школ капитально отремонтированы, также отремонтированы 55 пищеблоков и 11 детских садов. Мы смогли спасти Потёмкинскую лестницу. Это благодаря децентрализации», — перечислил мэр.

Кроме того, городской голова выразил благодарность мэру Стамбула.

«Сегодня мы демонстрируем всему миру, как дружат города, и наша дружба подтверждается делами», — сказал градоначальник.