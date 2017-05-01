Президент поблагодарил одесситов за патриотизм

В ходе своего выступления на Думской площади Петр Порошенко отметил, что «…нигде я так часто не бываю, как в Одессе. И каждый раз во время встречи с земляками я получаю очень положительные эмоции!»

Президент поблагодарил одесситов «…за непоколебимый выбор в пользу единой Украины ее соборности и территориальной целостности! Особые слова благодарности хотел бы выразить патриотическому активу города за твердую гражданскую позицию…»

Кого именно Петр Порошенко имел в виду, говоря о патриотическом активе, он, однако, не уточнил. А ведь в последнее время так называемых «патриотических организаций в Одессе, как говорится, «воз и маленькая тележка». При этом многие из них ненавидят друг друга едва ли не сильнее, чем своих идеологических противников.

Однако, принимая во внимание, что в конце своего выступления Президент особо отметил необходимость укреплять единство и в обязательном порядке учитывать специфику и уникальное культурное многообразие Одесского региона, его благодарность определенно не касалась тех «профессиональных патриотов», которые целенаправленно развязывают национальную вражду в самом многонациональном регионе страны. Как это недавно имело место, скажем, в Болграде и Белгороде-Днестровском.