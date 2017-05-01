Для выпускников Юридического колледжа прозвенел последний звонок

В 2017 году в Юридическом колледже выпускается свыше 130 студентов, многие из которых получают дипломы младших специалистов с отличием. Юридический колледж - структурное подразделение Национального университета «Одесская юридическая академия». Ежегодно, вот уже на протяжении 20 лет, из стен Юридического колледжа выпускаются молодые специалисты, которые востребованы в различных сферах правовой и административной деятельности. За годы обучения в Юридическом колледже выпускники принимали активное участие в научных, творческих и спортивных мероприятиях НУ «ОЮА», а также мероприятиях всеукраинского и международного уровня. Среди достижений выпускников колледжа: призовые места на областных и Всеукраинских предметных олимпиадах, номинации в научно-практических конференциях. Студентка 32-й группы Мария Черненко удостоена академической стипендии Президента Украины. Юридический колледж славится своими талантами, студенты принимали участие в культурно-эстетических мероприятиях, среди них «Х-фактор» и «Танцуют все».

«Как сейчас помню, 3 года назад мы стояли здесь же на первой линейке, а вот уже мы стоим на последнем звонке, как быстро прошло это чудесное время. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, если бы не он, то не было бы такого прекрасного Юридического колледжа. Хочу так же поблагодарить наших преподавателей – кураторов, которые все эти 3 года обучали нас, хвалили, подбадривали и помогали во всем. «Теперь мы с гордостью будем представлять наш колледж в высших учебных заведениях» , - говорит выпускник Юридического колледжа Михаил Комадовский.

«Сегодня и не верится, что пролетело целых 3 года обучения в стенах нашего любимого Юридического колледжа. Колледж стал для всех нас родным домом. Хочется сказать большое спасибо руководству нашего колледжа за предоставленную возможность здесь учиться, нашим преподавателям, родителям и близким, которые верили в нас, поддерживали, обучали и наставляли. Теперь мы выходим во взрослую жизнь и продолжим наше образование, но уже в Национальном университете «Одесская юридическая академия», - рассказывает выпускница Юридического колледжа Мария Черненко.

Большинство выпускников пополняют ряды студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», тем самым они продолжают традиции колледжа и получают качественное европейское правовое образование, уверен президент НУ «ОЮА», народный депутат Украины Сергей Кивалов:

«Я уверен, что сегодняшние выпускники Юридического колледжа пополнят ряды 3 курса студенчества нашей Юридической академии. Я считаю учебу в нашем колледже необходимой, потому что ранняя профессиональная ориентация положительно влияет на подготовку специалистов. Выпускники нашего колледжа становятся руководителями всевозможных структурных подразделений, занимают высокие должности в правоохранительных и судебных органах, и в стенах НУ «Одесская Юридическая академия». Проректор по науке нашего университета – выпускница Юридического колледжа. Очень важно, чтобы дети после 9 класса были сориентированы на ту или иную специальность, чтобы знали, чего они хотят в этой жизни, к чему стремятся. К 3 курсу наши ребята становятся настоящими специалистами. Хочу подчеркнуть, что по окончании колледжа, выпускники поступают в университет без сдачи внешнего независимого оценивания. Министерство образования и науки Украины хотело закрыть такую форму обучения, я считаю, что это в корне неправильно. В Верховной Раде нам удалось добиться того, чтобы в нашей стране сохранилось образование в колледжах. Мы постарались создать для наших учащихся наилучшие условия для обучения в колледже и гордимся нашими выпускниками!»

Сергей Кивалов так же обратился к выпускникам 9-ых классов и их родителям.