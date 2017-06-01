«1 июня во всём мире отмечают День защиты детей. Этот праздник был установлен на международном уровне для того, чтобы обозначить исключительную важность неукоснительного соблюдения прав ребёнка. Дети – это наиболее уязвимая часть общества, поэтому государство должно с особым вниманием относиться к защите их прав и интересов. День защиты детей – напоминание всем нам, что мы должны защищать и оберегать наших детей, дарить им свою любовь и заботу. Дети – это наше будущее, и то, каким станет подрастающее поколение, зависит только от нас самих. Именно поэтому, несмотря на экономический кризис и тяжёлое положение в нашей стране, мы просто обязаны делать всё возможное для того, чтобы у наших детей было счастливое детство!», - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.