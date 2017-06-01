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  • Дата: Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22

1 июня во всём мире отмечают День защиты детей

Категория: Первая полоса / Новости

1 июня во всём мире отмечают День защиты детей

«1 июня во всём мире отмечают День защиты детей. Этот праздник был установлен на международном уровне для того, чтобы обозначить исключительную важность неукоснительного соблюдения прав ребёнка. Дети – это наиболее уязвимая часть общества, поэтому государство должно с особым вниманием относиться к защите их прав и интересов. День защиты детей – напоминание всем нам, что мы должны защищать и оберегать наших детей, дарить им свою любовь и заботу. Дети – это наше будущее, и то, каким станет подрастающее поколение, зависит только от нас самих. Именно поэтому, несмотря на экономический кризис и тяжёлое положение в нашей стране, мы просто обязаны делать всё возможное для того, чтобы у наших детей было счастливое детство!»,
 - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



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