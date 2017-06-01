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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей

Как сообщил основатель конкурса, известный одесский скрипач и выпускник школы Столярского Андрей Мурза, главная задача проекта — поддержка молодых и талантливых одесских скрипачей. В финальном концерте приняли участие 26 конкурсантов в возрасте от 6 до 18 лет из девяти музыкальных школ Одессы и Одесского региона.

Одним из значимых моментов концерта было еще одно событие — вручение скрипичной нотной литературы издательства Bärenreiter в фонд библиотеки школы имени Петра Столярского.

Галерея

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В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
В Золотом зале Литературного музея прошел гала-концерт II Одесского регионального конкурса юных скрипачей
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