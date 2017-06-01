С Днём Святой Троицы!

Сегодня православные верующие празднуют День Святой Троицы - один из главных христианских праздников.

Праздник символизирует схождение Святого Духа на апостолов, обещанное Иисусом Христом перед Вознесением. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога, после чего начали прославлять три ипостаси Единого Бога Отца, Сына и Святого Духа.

В этот день в православных церквях служится одна из наиболее торжественных служб. Церкви и дома украшаются ветвями деревьев, растениями и цветами. Люди идут в храм с цветами. Зеленый - символичный цвет праздника, цвет жизни, духовного возрождения. Священнослужители на Троицу используют облачения зеленого цвета.

Перед Троицей принято проводить тщательную уборку, готовить угощения и приглашать гостей. Стол украшали вазой с цветами, а среди блюд должны присутствовать выпеченные изделия, часто это каравай.

Христианские обычаи праздника Троицы впоследствии переплелись со славянскими, вобрав в себя много примет. Считается, что в этот день нельзя думать о плохом, обижаться, а нужно находиться в гармонии с Богом и природой.