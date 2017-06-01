Работники Высшего суда на праздник святой Троицы посетили приют «Свитанок»

Работники Аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел дали в Одессе благотворительный спектакль «Антигона против Креонта» по мотивам трагедии греческого философа Софокла Антигона.

Как рассказал один из участников спектакля, руководитель международного отдела высшего спецсуда Михаил Вайнагий, несмотря на то, что пьеса была написана 2,5 тысячи лет назад, ее сюжет актуален до сих пор.

«Суть трагедии Софокла «Антигона» – это противостояние, противоречие писанных и неписанных законов, Антигоны против воли царя Креонта. Есть три судебных процесса – суд закона, суд общества и суд Божий. Суд закона царя оправдывает, суд общества -осуждает и суд Божий – это суд, который ждет в конце каждого из нас. Есть над чем задуматься», - рассказывает Михаил Вайнагий.

По его словам, тема спектакля довольно специфическая, глубокая, которую поймет не каждый. Основными зрителями стали представители судов Одесской области и юристы.

В спектакле принялие участие около двацати человек, включая технических работников. Все представители судебной сферы, аматоры в театральной деятельности. Впервые этот спектакль был показан любительским театром в декабре прошлого года. Вторай показ состоялся в Одессе, куда киевские судьи прибыли по приглашению Совета многодетных матерей Малиновского района.

Показ нес благотворительную цель. Собранные от продажи билетов средства решено было направить на нужды детского приюта «Свитанок». Всего было собрано 17 тысяч гривен. На эти деньги приобретен большой плазменный телевизор, сладости, средства гигиены и одежда для детей.

«Мы заранее согласовали свой визит с руководством приюта, и узнали, в чем они больше всего нуждаются», - отметил Михаил Вайнагий.

На вручение подарков в приют «Свитанок» приехали все участники благотворительной акции. Дети обрадовались не столько подарку, сколько визиту самих гостей. Несмотря на то, что приют довольно часто посещают и волонтеры, и представители местных органов самоуправления, любые гости для детей – это всегда радость.

В приюте вместимостью на 50 мест сегодня проживают 48 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Зинаида Восковойникова работает в этом приюте медсестрой уже более десяти лет. По ее словам, как правило, дети должны находиться здесь до трех месяцев, пока судебные органы решают с определением статуса ребенка. Иногда детей возвращают обратно в семьи, иногда родителей лишают родительских прав, и тогда приходится искать другой выход. Часто детей приводят с улицы. Поступают и ВИЧ-инфицированные, и тубконтактные. Иногда привозят одного ребенка, а потом обнаруживается, что у него еще есть братья или сестры, чтобы не разлучать семью, их также стараются определить в приют.

«Низкий поклон каждому человеку, который лицом поворачивается к детям. Но главное, что им необходимо – это семья и любовь родителей, приемных или биологических. И когда детей возвращают в семьи, это так приятно. Радуемся мы, радуются дети. В каком бы государственном учреждении им не было хорошо, но с родителями всегда лучше», - отметила Зинаида Восковойникова.

Получив подарки, дети еще долго не отпускали своих киевских гостей. Старались как можно больше показать, как можно больше рассказать. Несмотря на то, что многим из них уже пришлось пережить в жизни и боль, и предательство, они по-прежнему верят людям, и ищут в их глазах тепло и внимание.