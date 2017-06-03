Одесская Юракадемия приняла участие в новом проекте телеканала «СТБ»

Буквально на днях Национальный университет «Одесская юридическая академия» получил очередное высокое признание - сертификат качества по результатам внешнего независимого оценивания качества юридического образования Агентством США по международному развитию USAID. На сегодняшний день таким уникальным знаком отмечены только лишь три украинских вуза.

Именно поэтому представители ведущего украинского телеканала «СТБ» выбрали НУ «ОЮА» для съёмок нового проекта «Окна СТБ» о реформировании судебной системы Украины и роли юридического образования в этом важном для нашей страны процессе. Университет уже более 10 лет является постоянным партнёром программы Агентства США по международному развитию USAID. Ранее НУ «ОЮА» одним из 10 украинских вузов, которые приняли участие в пилотном проекте Министерства образования и науки Украины совместно с USAID по внедрению внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Правоведение». В университете специально был создан отдел тестологии, а также отдел оценивания качества образования, весь персонал университета, задействованный в организации и проведении внешнего независимого тестирования, прошёл специальное обучение по основам тестологии. В этом учебном году успешный опыт Одесской Юракадемии был имплементирован и в других украинских вузах.

«Мы организовали этот проект для того, чтобы раскрыть положительные и негативные стороны проводимой в Украине судебной реформы. В этом материале будут подниматься важные темы, такие, как давление на судей, сроки рассмотрения судебных споров и, конечно, каким образом осуществляется подготовка молодых кадров, которые в перспективе будут работать в судебной системе. Также мы хотим сравнить отечественную судебную систему с зарубежной, на примере Сингапура», - рассказал журналист программы «Окна СТБ», автор серии проектов, посвящённых реформам в различных сферах общественной жизни в Украине и мире Дмитрий Литвиненко.

В своём интервью для журналистов телеканала «СТБ» Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов отметил, что на сегодняшний день в системе подготовки высококвалифицированных юристов существует ряд проблем.

«Сегодня лицензия на подготовку юристов есть у более чем 250 университетов нашей страны. Это непрофильные вузы, а значит в них отсутствует сформированный профессорско-преподавательский состав, способный давать фундаментальные знания будущим специалистам. Зачастую профессора и доктора наук временно устраиваются на работу в тот или иной вуз, чтобы он мог получит соответствующую лицензию, а затем, спустя месяц переходят на другое место работы. И это значительно усугубляет ряд накопившихся проблем. Студентов просто некому обучать. Только решив проблемы на самом первом этапе – обучении молодых людей, которые и будут пополнять ряды сотрудников судебной системы Украины, нам удастся построить правовое, сильное и независимое государство!», - отметил Сергей Кивалов.

Группа телеканала «СТБ» креативно подошла к подготовке и съёмкам проекта о Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже НУ «ОЮА». Помимо освещения лекционных занятий и интервьюирования студентов, журналисты организовали для студентов мини-тренинг на тему морально-этических аспектов правосудия.

Также журналисты имели возможность пообщаться со студентами, посетив научную библиотеку университета, уникальные Музеи редкой книги и оружия, стрелковый тир, а также побывать в Центре тестирования на полиграфе.

Для студентов эта встреча послужила новым интересным жизненным опытом и поводом в очередной раз задуматься о важности проведения реформы судебной системы в Украине.

Предполагается, что проект о юридическом образовании в НУ «ОЮА» выйдет на широкие экраны в конце июня – начале июля на телеканале «СТБ».