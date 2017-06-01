Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден указом Президента Украины 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.



«6 июня свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации Украины. На сегодняшний день в эпоху информационных технологий без журналистов просто невозможно представить современную жизнь. Каждое утро мы включаем телевизор и радио, читаем журналы и информационные сайты в Интернете, и за всем этим стоит кропотливая и очень ответственная работа медийщиков. Быть журналистом – это не просто профессия, это призвание и образ жизни, ведь, как известно, у работников этой сферы нет выходных и праздников.

Для создания полноценной картины событий в том или ином населённом пункте очень важна работа региональных СМИ, которые всегда первыми оказываются непосредственно на месте событий и быстрей других способны донести все подробности происходящего. Одесский регион является лидером в Украине по количеству различных региональных СМИ – телеканалов, газет, журналов и Интернет-изданий. Учитывая потребность в молодых квалифицированных журналистах, четыре года назад в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы открыли новое направление – факультет журналистики. За это время специальность приобрела большую популярность среди студентов, и факультет журналистики подготовил много молодых талантливых журналистов, которые уже во время обучения начали работать на телевидении, радио и в газетах. В этом году сделан ещё одни шаг на пути развития журналистского образования в нашем университете – открыта магистратура по специальности «Международная журналистика». Уже с сентября этого года в нашем вузе будут готовить высококлассных журналистов-международников, которые сформируют будущее информационной среды не только в Украине, но и за её пределами.

К сожалению, сегодня наше государство пошло по пути цензуры и ограничений, вводя языковые квоты, запрещённые темы и т.д., что вряд ли будет способствовать полноценному развитию журналистики и средств массовой информации в целом. Однако, мы будем делать все от нас зависящее для того, чтобы украинская журналистика находилась на достойном уровне и стараться принимать те законы, которые создадут максимальные условия благоприятствования для работы СМИ.

В День журналиста Украины искренне поздравляю всех работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Творческого вдохновения, интересных сюжетов и благодарной аудитории. Быть всегда оперативными, объективными и независимыми! Пусть Ваша работа приносит Вам радость и хорошее настроение!»,

- поздравил с профессиональным праздником работников средств массовой информации Украины на своей официальной странице в Facebook народный депутат Сергей Кивалов.