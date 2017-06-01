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  • Дата: Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:31

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК требует от руководства правоохранительных органов привлечь к ответственности напавших на Наталью Королевскую

Категория: Первая полоса / Новости

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК требует от руководства правоохранительных органов привлечь к ответственности напавших на Наталью Королевскую

Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА требует от Генерального прокурора, министра внутренних дел и главы Службы безопасности Украины провести объективное и беспристрастное расследование нападения на Наталью Королевскую в Одессе 2 июня. Об этом лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко заявил с парламентской трибуны в среду, 7 июня.

«2 июня в Одессе проводился форум «Женщины за мир», в котором принимали участие представители разных политических сил, в том числе и представитель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, народный депутат Наталия Королевская. Изначально были попытки сорвать эту мирную акцию псевдоминированием. Когда это не удалось, начались прямые провокации», - напомнил Юрий Бойко.

По его словам, нападение на Наталью Королевскую совершили провокаторы в камуфляжной форме. «На выходе из здания, где проходил форум, к Наталье Королевской подошло несколько человек, одетых в камуфляжную форму и совершили на нее нападение. В результате женщина-депутат, мать троих детей получила травмы. Наша фракция считает, что это провокация», - заявил Бойко.

Юрий Бойко обратился к Генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе Службы безопасности Украины с требованием провести объективное и беспристрастное расследование нападения на Наталью Королевскую в Одессе 2 июня.

«Мы требуем от руководства правоохранительных органов привлечь к ответственности провокаторов, которые совершили нападение на женщину. Это лишь один из случаев целого звена радикальных проявлений, которые в последнее время произошли в обществе», - подчеркнул лидер оппозиционеров.

Он отметил, что его выступление является депутатским запросом к руководителям Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

На преступный инцидент жёстко отреагировал народный депутат Сергей Кивалов.

«Отвратительная сцена произошла в Одессе: облили зеленкой народного депутата Наталью Королевскую, которая проводила в нашем городе мероприятие против губительной пенсионной реформы. Уверен – это сделали не одесситы. Но от этого провокация менее гнусной не становится и заслуживает осуждения. Я считаю, что обливание зеленкой – не невинная шалость, а уголовное преступление, и виновные обязательно должны ответить по закону. Тем более, что инцидент уже имеет последствия, ведь Наталье Королевской понадобилась медицинская помощь, и врачи констатировали частичную потерю зрения. И пока не ясно, как этот инцидент вообще отразится на ее зрении в дальнейшем. Мне не понятно какой цели добиваются такие злоумышленники – мужчины в камуфляже, обливающие женщину зеленкой. Но очевидно одно: все их планы потерпели фиаско, и провокация не удалась. Съезд Национальной платформы «Женщины за Мир» - "Женщины Юга Украины" – был успешно проведен и все 700 делегатов проголосовали за резолюцию – «Мирный женский план». И приняли и обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров с требованием не допустить «шоковой пенсионной реформы». Хочу особо подчеркнуть, что мы уже не в первый раз помогаем в организации форума «Женщины за мир». Будем это делать и в дальнейшем. Я лично поддерживаю Наталью Королевскую в стремлении не допустить реализацию пенсионной реформы, которая доконает и без того трудно живущих пожилых людей. Я выступаю против правительственной политики уничтожения народа. Еще раз заявляю, что преступление, совершенное по отношению к народному депутату Наталье Королевской должно быть расследовано, и виновные обязательно должны понести наказание»,
- написал Сергей Кивалов на своей странице в Facebook.



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