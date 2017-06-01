ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК требует от руководства правоохранительных органов привлечь к ответственности напавших на Наталью Королевскую

Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА требует от Генерального прокурора, министра внутренних дел и главы Службы безопасности Украины провести объективное и беспристрастное расследование нападения на Наталью Королевскую в Одессе 2 июня. Об этом лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко заявил с парламентской трибуны в среду, 7 июня.

«2 июня в Одессе проводился форум «Женщины за мир», в котором принимали участие представители разных политических сил, в том числе и представитель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, народный депутат Наталия Королевская. Изначально были попытки сорвать эту мирную акцию псевдоминированием. Когда это не удалось, начались прямые провокации», - напомнил Юрий Бойко.

По его словам, нападение на Наталью Королевскую совершили провокаторы в камуфляжной форме. «На выходе из здания, где проходил форум, к Наталье Королевской подошло несколько человек, одетых в камуфляжную форму и совершили на нее нападение. В результате женщина-депутат, мать троих детей получила травмы. Наша фракция считает, что это провокация», - заявил Бойко.

Юрий Бойко обратился к Генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе Службы безопасности Украины с требованием провести объективное и беспристрастное расследование нападения на Наталью Королевскую в Одессе 2 июня.

«Мы требуем от руководства правоохранительных органов привлечь к ответственности провокаторов, которые совершили нападение на женщину. Это лишь один из случаев целого звена радикальных проявлений, которые в последнее время произошли в обществе», - подчеркнул лидер оппозиционеров.

Он отметил, что его выступление является депутатским запросом к руководителям Генпрокуратуры, МВД и СБУ.

На преступный инцидент жёстко отреагировал народный депутат Сергей Кивалов.