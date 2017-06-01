Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

В Национальном университете “Одесская юридическая академия” прошла ІХ Международная научно-практическая конференция по позитивной психотерапии под названием «Жизнь, конфликты и любовь в транскультуральном мире». В ней приняли участие ведущие учёные-психологи из разных городов Украины и зарубежных стран.
На торжественном открытии конференции со вступительным словом к участникам обратилась проректор по научной работе, доктор юридических наук Галина Алексеевна Ульянова:
«Мы искренне рады приветствовать вас в стенах нашего университета. Несмотря на то, что наш вуз является юридическим, у нас есть факультет политологии, социологии и психологии, который все активней развивается и постепенно занимает первенство. Очень почетно для нас, что такая знаковая международная конференция проходит сегодня в стенах НУ «ОЮА».
Психология является неотъемлемой составляющей и очень важной в подготовке юристов. Это две специальности, которые абсолютно не следует разделять, поскольку юрист должен обладать навыками психологии, навыками общения, умением находить индивидуальный подход к людям.
Приятно осознавать то, что кафедра психологии у нас существует только год, но уже сегодня здесь присутствует столько ученых. Все-таки это является важным показателем доверием к нашему университету и к той науке, которую мы пытаемся создавать. Именно поэтому мы искренне благодарны всем, кто откликнулся на наше мероприятие и приехал в солнечную Одессу.
Я желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий и знакомств, и уверена, что сегодняшнее мероприятие станет эффективной платформой для хорошей традиции – собираться в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».
Главным гостем ІХ Международной научно-практической конференции по позитивной психотерапии Х. Пезешкиана «Жизнь, конфликты и любовь в транскультуральном мире» стал доктор медицинских наук, доцент, директор Висбаденской академии психотерапии, президент Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии, медицинский директор Висбаденского психотерапевтического центра (г. Висбаден, Германия) Хамид Пезешкиан. Особое внимание он акцентировал на том, что для самих студентов подобные мероприятия - возможность узнавать что-то новое. Хамид рассказал, что в Одессе не впервые, но уровень этой конференции гораздо выше предыдущих, благодаря новой площадке, которая задействована впервые.
Президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов поприветствовал участников конференции и наградил почетного гостя памятной медалью университета.
Программа конференции включала в себя очень насыщенные и продуктивные 3 дня работы: лекции Хамида Пезешкиана, пленарные заседания, практические семинары, более 30 мастер-классов, воркшопов и многочисленные интересные доклады участников.
Напомним, в 2016 году в Национальном университете «Одесская юридическая академия» была создана кафедра социологии и психологии, а уже в сентябре 2017 года в университете стартует подготовка студентов по специальности «Психология».