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  • Дата: Вчера, 21:13
Вчера, 21:13

Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

В Национальном университете “Одесская юридическая академия” прошла ІХ  Международная научно-практическая конференция по позитивной психотерапии под названием «Жизнь, конфликты и любовь в транскультуральном мире». В ней приняли участие ведущие учёные-психологи из разных городов Украины и зарубежных стран.

Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

 

На торжественном открытии конференции со вступительным словом к участникам обратилась проректор по научной работе, доктор юридических наук Галина Алексеевна Ульянова:


«Мы искренне рады приветствовать вас в стенах нашего университета. Несмотря на то, что наш вуз является юридическим, у нас есть факультет политологии, социологии и психологии, который все активней развивается и постепенно занимает первенство. Очень почетно для нас, что такая знаковая международная конференция проходит сегодня в стенах НУ «ОЮА».
Психология является неотъемлемой составляющей  и очень важной в подготовке юристов. Это две специальности, которые абсолютно не следует разделять, поскольку  юрист должен обладать навыками психологии, навыками общения, умением находить индивидуальный подход к людям.
Приятно осознавать то, что кафедра психологии у нас существует только год, но уже сегодня здесь присутствует столько ученых. Все-таки это является важным показателем доверием к нашему университету и к той науке, которую мы пытаемся создавать. Именно поэтому мы искренне благодарны всем, кто откликнулся на наше мероприятие и приехал в солнечную Одессу.
Я желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий и знакомств, и уверена, что сегодняшнее мероприятие станет эффективной платформой для  хорошей традиции – собираться в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Главным гостем ІХ Международной научно-практической конференции по позитивной психотерапии Х. Пезешкиана «Жизнь, конфликты и любовь в транскультуральном мире» стал доктор медицинских наук, доцент, директор Висбаденской академии психотерапии, президент Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии, медицинский директор Висбаденского психотерапевтического центра (г. Висбаден, Германия) Хамид Пезешкиан.  Особое внимание он акцентировал на том, что для самих студентов подобные мероприятия - возможность узнавать что-то новое. Хамид рассказал, что в Одессе не впервые, но уровень этой конференции гораздо выше предыдущих, благодаря новой площадке, которая задействована впервые. 

Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

 

Президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов поприветствовал участников конференции и наградил почетного гостя памятной медалью университета.

 

«Дорогие друзья, спасибо большое за радушный прием. Я очень рад быть здесь. Именно в Украине находится одна из мощнейших ассоциаций психотерапевтов в мире, и я с нетерпением жду встречи с психотерапевтами со всей Украины, так как ожидается присутствие более чем 300 участников. Это одна из самых масштабных конференций, которая у нас когда-либо была».

«Хочу сказать спасибо руководству университета Национального иуниверситета «Одесская юридическая академия» за предоставленную возможность провести наше мероприятие на такой прекрасной площадке и за помощь в организации и проведении этой конференции. По моему мнению, университет – это то место, где творится будущее, и я надеюсь, что студенты НУ «ОЮА» создают будущее не только в Украине, но и в других странах»,
 - отметил господин Хамид.

Программа конференции включала в себя очень насыщенные и  продуктивные 3 дня работы: лекции Хамида Пезешкиана, пленарные заседания, практические семинары, более 30 мастер-классов, воркшопов и многочисленные интересные доклады участников.

 «В этом году состоялось очень важное событие в жизни нашего университета  – мы открыли в нашем высшем учебном заведениии новую специальность – «Психология». На сегодняшний день это очень востребованная специальность, так как знание законов психологии необходимо без преувеличения каждому человеку. И если раньше специалисты в области психологии были задействованы в основном в таких отраслях, как медицина, урегулирование конфликтов, то сейчас психология проникла почти во все отрасли общественной жизни – это прежде всего торговля, политика, деятельность СМИ, реклама, пиар, и конечно же педагогика. Уже в сентябре этого года мы проведём первый набор на обучение будущих психологов, и я уверен, что специальность психология гармонично войдёт в семью специальностей, по которым наш вуз осуществляет подготовку, и уже в скором времени станет очень популярной среди студентов»,
 - выразил надежду Сергей Кивалов. 

Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

 

Напомним, в 2016 году в Национальном университете «Одесская юридическая академия» была создана кафедра социологии и психологии, а уже в сентябре 2017 года в университете стартует подготовка студентов по специальности «Психология».

«Обучение будет проходить по уникальным программам, отвечающим современным европейским стандартам подготовки психологов. Основной акцент будет направлен не только на теоретическую подготовку, но и на практические технологии работы современного психолога, а именно психотерапию, психоконсультирование, психодиагностику, психологический тренинг и другие»,
 - отметил заведующий кафедрой социологии и психологии, доктор психологических наук, профессор Василий  Лефтеров.

 

 

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Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия
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