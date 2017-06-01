Оздоровить общество поможет позитивная психотерапия

В Национальном университете “Одесская юридическая академия” прошла ІХ Международная научно-практическая конференция по позитивной психотерапии под названием «Жизнь, конфликты и любовь в транскультуральном мире». В ней приняли участие ведущие учёные-психологи из разных городов Украины и зарубежных стран.

На торжественном открытии конференции со вступительным словом к участникам обратилась проректор по научной работе, доктор юридических наук Галина Алексеевна Ульянова:



«Мы искренне рады приветствовать вас в стенах нашего университета. Несмотря на то, что наш вуз является юридическим, у нас есть факультет политологии, социологии и психологии, который все активней развивается и постепенно занимает первенство. Очень почетно для нас, что такая знаковая международная конференция проходит сегодня в стенах НУ «ОЮА».

Психология является неотъемлемой составляющей и очень важной в подготовке юристов. Это две специальности, которые абсолютно не следует разделять, поскольку юрист должен обладать навыками психологии, навыками общения, умением находить индивидуальный подход к людям.

Приятно осознавать то, что кафедра психологии у нас существует только год, но уже сегодня здесь присутствует столько ученых. Все-таки это является важным показателем доверием к нашему университету и к той науке, которую мы пытаемся создавать. Именно поэтому мы искренне благодарны всем, кто откликнулся на наше мероприятие и приехал в солнечную Одессу.

Я желаю вам плодотворной работы, интересных дискуссий и знакомств, и уверена, что сегодняшнее мероприятие станет эффективной платформой для хорошей традиции – собираться в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».



Главным гостем ІХ Международной научно-практической конференции по позитивной психотерапии Х. Пезешкиана «Жизнь, конфликты и любовь в транскультуральном мире» стал доктор медицинских наук, доцент, директор Висбаденской академии психотерапии, президент Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии, медицинский директор Висбаденского психотерапевтического центра (г. Висбаден, Германия) Хамид Пезешкиан. Особое внимание он акцентировал на том, что для самих студентов подобные мероприятия - возможность узнавать что-то новое. Хамид рассказал, что в Одессе не впервые, но уровень этой конференции гораздо выше предыдущих, благодаря новой площадке, которая задействована впервые.

Президент Одесской Юракадемии, академик Сергей Кивалов поприветствовал участников конференции и наградил почетного гостя памятной медалью университета.

«Дорогие друзья, спасибо большое за радушный прием. Я очень рад быть здесь. Именно в Украине находится одна из мощнейших ассоциаций психотерапевтов в мире, и я с нетерпением жду встречи с психотерапевтами со всей Украины, так как ожидается присутствие более чем 300 участников. Это одна из самых масштабных конференций, которая у нас когда-либо была».

«Хочу сказать спасибо руководству университета Национального иуниверситета «Одесская юридическая академия» за предоставленную возможность провести наше мероприятие на такой прекрасной площадке и за помощь в организации и проведении этой конференции. По моему мнению, университет – это то место, где творится будущее, и я надеюсь, что студенты НУ «ОЮА» создают будущее не только в Украине, но и в других странах», - отметил господин Хамид.

Программа конференции включала в себя очень насыщенные и продуктивные 3 дня работы: лекции Хамида Пезешкиана, пленарные заседания, практические семинары, более 30 мастер-классов, воркшопов и многочисленные интересные доклады участников.

«В этом году состоялось очень важное событие в жизни нашего университета – мы открыли в нашем высшем учебном заведениии новую специальность – «Психология». На сегодняшний день это очень востребованная специальность, так как знание законов психологии необходимо без преувеличения каждому человеку. И если раньше специалисты в области психологии были задействованы в основном в таких отраслях, как медицина, урегулирование конфликтов, то сейчас психология проникла почти во все отрасли общественной жизни – это прежде всего торговля, политика, деятельность СМИ, реклама, пиар, и конечно же педагогика. Уже в сентябре этого года мы проведём первый набор на обучение будущих психологов, и я уверен, что специальность психология гармонично войдёт в семью специальностей, по которым наш вуз осуществляет подготовку, и уже в скором времени станет очень популярной среди студентов», - выразил надежду Сергей Кивалов.

Напомним, в 2016 году в Национальном университете «Одесская юридическая академия» была создана кафедра социологии и психологии, а уже в сентябре 2017 года в университете стартует подготовка студентов по специальности «Психология».