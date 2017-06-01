В Одессе стартовал масштабный всеукраинский турнир по инваспорту

7 июня на крытом стадионе Национального Университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное открытие пятой, юбилейной, Всеукраинской спартакиады «Сила духа», организованной Фондом социального страхования Украины. В спартакиаде участвует 25 команд – представителей регионов Украины.

Победители отборочных региональных соревнований, прошедших в апреле-мае, прибыли в наш солнечный город, чтобы в честном соперничестве определить победителей в шести видах спорта – бомбаскете, армспорте, гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе и шахматах.

Впервые Спартакиада проходит в Одессе.

Друзья-соперники приветствовали друг друга искренне и радостно.

Первым приветствовал участников соревнований председатель оргкомитета – основатель спартакиады Валерий Григорьевич Акопян. Он рассказал нам о том, что в первый год в Спартакиаде приняли участие около полутора тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших травмы на производстве.

Сегодня участников более трех тысяч - тех, кто, несмотря на полученные травмы, вернулся к активному образу жизни. Таких соревнований не проводит в мире больше никто и потому в наших планах – привлечение восточноевропейских соседей. Ведь очень важно как для самих пострадавших, так и для членов их семей (а травмы бывают различной тяжести) – понимать, что с получением увечья жизнь не прекращается и ощущать поддержку близких и общества.

Вот что рассказал нам ректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Завальнюк:



«Событие, которое будет сейчас происходить на наших спортивных аренах, для нас, конечно же, очень важно. Это пятая, юбилейная спартакиада, и наш коллектив во главе с президентом Сергеем Васильевичем Киваловым готовился к этому событию. В этом году мы только закончили проводить реконструкцию спорткомплекса, и сегодня эта ифраструктура позволяет проводить здесь соревнования самого различного уровня: начиная от областных, всеукраинских и заканчивая международными. Наш крытый стадион рассчитан на 600 человек, а открытый может вместить 5 000 человек. Подтрибунные помещения оборудованы специально для людей с ограниченными возможностями: это специальные санузлы, душевые и другие приспособления. Были задействованы технологии, которые в Украине почти нигде еще не применяются. Это современное французское покрытие, противоударное, специально рассчитанное, чтобы люди, в том числе и с ограниченными возможностями, не могли получить травму.

Это не единственный наш комплекс. У нас есть множество спортивных сооружений и зданий, в том числе и на набережной на Восьмой станции Большого Фонтана – там, где еще и морской воздух помогает занятиям спортом, и мы видим хорошие результаты. Каждые выходные там проводятся спортивные мероприятия, которые посещают все желающие. Среди наших выпускников есть очень много спорсменов, которые являются чемпионами Европы и мира».



Особое отношение со стороны Сергея Васильевича к студентам с ограниченными возможностями. Специально для них в университете действует специальная социальная программа, направленная на помощь людям с особыми потребностями. Все они получают стипендии, все они учатся и получают не только необходимые знания, но и поддержку.

Очень теплые слова и пожелания адресовал участникам спартакиады заместитель председателя объединения работодателей Украины Василий Поддубный. Являясь лицом, ответственным за распределение средств фонда поддержки инвалидов производства, он от души болеет за каждого из участников. Ведь такие мероприятия, способствующие поддержанию духа людей, получивших травмы и увечья на производстве, их социализации и эмоциональной стабильности – одно из самых целесообразных направлений деятельности фонда.

Участие в спартакиаде для спортсменов с ограниченными возможностями является для них настоящей отдушиной. Трехкратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Бутрий тридцать лет отработал в шахте. От смерти под землей его спасла каска, но из-за травмы головы пришлось уйти на пенсию.

«Очень хорошо, что проводятся такие соревнования. Это отвлекает от тех проблем, которые у нас в стране, это нас сплачивает. Мы находим новых друзей, общаемся со старыми друзьями», - рассказал трёхкратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Бутрий.

«Эмоции уже переполняют, хотя это только первые шаги, особенно то, что касается силовых видов спорта. Адреналин такой вырабатывается, что ты потом еще 2 недели ходишь под воздействием этого всего», - поделилась впечатлениями представитель одесской команды Татьяна Плотникова.

Пожелаем же и мы новых успехов и побед участникам соревнований, и пусть тепло и доброта нашего неповторимого города придаст им доблести, энергии и оптимизма для достижения ярких результатов!