Фестиваль «Odessa Classics -2017» стартовал

7 июня на сцене Большого зала Одесской филармонии выступлением четырёхкратного номинанта на премию Grammy, скрипача Даниэля Хоупа и Народного артиста Украины президента Odessa Classics, пианиста Алексея Ботвинова, стартовал уже 3-й фестиваль искусств Odessa Classics. Кроме филармонии концерты пройдут в Оперном театре, Литературном музее и даже под открытым небом, на сцене, установленной на углу Пушкинской и Ланжероновской.

В рамках фестиваля также пройдут:

9 июня – концерт классической музыки с видеоинсталляциями под открытым небом (open-air) на ул. Ланжероновской.

10 июня впервые перед украинским зрителем выступит самый яркий немецкий пианист наших дней Себастиан Кнауэр. Впечатляющий виртуозностью и отточенностью интерпретации, артист представит в Одесской филармонии программу из совершенно разных музыкальных миров – от шедевров немецкой классики Бетховена и Шуберта до фортепианного джаза Джоплина и Гершвина.

11 июня приятным сюрпризом для одесситов станет выступление на сцене филармонии Давид Орловски Трио (Германия) – ведущего ансамбля клезмер-джаз музыки в Европе. Их музыкальный проект «ПАРИЖ-ОДЕССА» представлен в рамках мирового промотура нового диска SONY Classical, вышедшего в свет 10 марта этого года. «ПАРИЖ-ОДЕССА» отдает дань восхищения влиянию культуры Одессы на общую европейскую культуру в уникальной музыкальной манере ансамбля, носящего неофициальный титул «Короли клезмера».

Ежедневно в 21:30 в рамках III фестиваля ODESSA CLASSICS будет представлен новый культурный проект «New Ukrainian Soundscapes». Это уникальная программа фестиваля, которая знакомит аудиторию с молодыми украинскими композиторами, исполнителями, музыкантами, дает им полную свободу творчества и предоставляет для выступлений прекрасную площадку в Одесском литературном музее.

Концерты с элементами театрального действа и хепенинга пройдут с участием: Collegium Musicum – 8 июня; Мирославы Которович (скрипка), Игоря Саенко (баян), Станислава Мензульского (электроника) и ансамбля АртеХатта – 10 июня; Трио - Олега Шпудейко (электроника), Максима Коломийца (объекты) и Алексея Шмурака (объекты) –11 июня; Золтана Алмаши (виолончель), Андрея Павлова (скрипка) – 12 июня.

12 июня, отвечая мультидисциплинарности программы фестиваля ODESSA CLASSICS, в Одесской филармонии состоится литературный вечер культового писателя Виктора Ерофеева.

13 июня – концерт-закрытие фестиваля ODESSA CLASSICS 2017 с участием Бельгийского камерного оркестра и скрипача Вадима Репина.







