Сила духа и воля к победе!

В Одессе прошла масштабная Всеукраинская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.

9 июня на крытом стадионе Национального Университета «Одесская юридическая академия» состоялась торжественное церемония закрытие пятой, юбилейной, Всеукраинской спартакиады «Сила духа», организованной Фондом социального страхования Украины. В спартакиаде приняли участие около 300 спортсменов - 25 команд из всех областей Украины. Победители отборочных региональных соревнований соревновались в шести видах спорта – бомбаскете, армспорте, гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе и шахматах. По словам спортсменов, Южная Пальмира приняла их с традиционным для Одессы гостеприимством.

В соревнованиях принимают участие люди, получившие травмы во время выполнения своих трудовых обязанностей. Эта возможность для нас проявить себя, свою силу духа, физические, спортивные возможности и достижения. В этой спартакиаде нет проигравших, все участники – победители. Наша область получила и бронзу, и серебро, и золото. Словами не передать, как нас приняла Одессы. Здесь живут прекрасные люди, добрые, отзывчивые и с отличным чувством юмора. Отдельно хотелось бы сказать спасибо Сергею Кивалову за такой прекрасный спортивный комплекс, на базе которого проходили наши соревнования. Здесь все сделано для того, чтобы люди, в том числе и с особыми физическими потребностями, чувствовали себя комфортно — говорит участник из города Червонограда, Львовской области Роман Сашкевич.

Организация нашей спартакиады в Одессы – на высшем уровне. Мы до этого соревновались в других городах Украины и это не сравнимо с Одессой, отличный спортивный комплекс, очень приятно было в нем выступать — отметил участник спартакиады из Винницкой области Анатолий Лазарчук.

Моя дочь учится здесь в Юридической академии, поэтому мне особо приятно было принимать участие в соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе на базе Юракадемии. Без преувеличения – это лучший спортивный комплекс во всей Украине. Все участники спартакиады – прекрасные спортсмены и думаю, что в данных соревнованиях победила сила духа каждого участника — рассказал участник из Винницкой области Михаил Ивахов.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов наградил победителей спартакиады кубками, медалями и почетными грамотами, а также вручил спортсменам ценные призы.