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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Сила духа и воля к победе!

Категория: Первая полоса / Новости


Сила духа и воля к победе!

В Одессе прошла масштабная Всеукраинская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями.

9 июня на крытом стадионе Национального Университета «Одесская юридическая академия» состоялась торжественное церемония закрытие  пятой, юбилейной, Всеукраинской спартакиады «Сила духа», организованной Фондом социального страхования Украины. В спартакиаде  приняли участие около 300 спортсменов - 25 команд из всех областей Украины. Победители отборочных региональных соревнований соревновались в шести видах спорта – бомбаскете, армспорте, гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе и шахматах. По словам спортсменов, Южная Пальмира приняла их с традиционным для Одессы гостеприимством.

 

Сила духа и воля к победе!

 

В соревнованиях принимают участие люди, получившие травмы во время выполнения своих трудовых обязанностей. Эта возможность для нас проявить себя, свою силу духа, физические, спортивные возможности и достижения. В этой спартакиаде нет проигравших, все участники – победители. Наша область получила и бронзу, и серебро, и золото. Словами не передать, как нас приняла Одессы. Здесь живут прекрасные люди, добрые, отзывчивые и с отличным чувством юмора. Отдельно хотелось бы сказать спасибо Сергею Кивалову за такой прекрасный спортивный комплекс, на базе которого проходили наши соревнования. Здесь все сделано для того, чтобы люди, в том числе и с особыми физическими потребностями, чувствовали себя комфортно
 — говорит участник из города Червонограда, Львовской области Роман Сашкевич.

 

Сила духа и воля к победе!

 

Организация нашей спартакиады в Одессы – на высшем уровне. Мы до этого  соревновались в других городах Украины и это не сравнимо с Одессой, отличный спортивный комплекс, очень приятно было в нем выступать
 — отметил участник спартакиады из Винницкой области Анатолий Лазарчук.

Моя дочь учится здесь в Юридической академии, поэтому мне особо приятно было принимать участие в соревнованиях, которые прошли в спорткомплексе на базе Юракадемии. Без преувеличения – это лучший спортивный комплекс во всей Украине.  Все участники спартакиады – прекрасные спортсмены и думаю, что в данных соревнованиях победила сила духа каждого участника
 рассказал участник из Винницкой области Михаил Ивахов.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов наградил победителей спартакиады  кубками, медалями и почетными грамотами, а также вручил спортсменам ценные призы.

 

Сила духа и воля к победе!

 

У нас большой опыт проведения спортивных мероприятий для людей  с ограниченными физическими возможностями. В прошлом году на базе Международного гуманитарного университета мы организовали такую акцию для детей  с особыми потребностями.  Сегодня мы проводим церемонию закрытия самой масштабной в Украине спартакиады  «Сила духа». Ранее Одессе не доводилось принимать столь масштабных соревнований, это большая честь для нас. Я очень рад, что Юридическая академия принимает дорогих гостей – прекрасный людей и талантливых спортсменов, которые несмотря на трудности со здоровьем, демонстрируют высокие спортивные достижения в различных видах спорта. Это люди обладают невероятной силой духа и волей к победе во всех своих начинаниях. Это пример для подражания для всех нас. Мы построили в наших университетах прекрасные спортивные площадки, которые позволяют тренироваться всем людям без ограничения. Тут созданы все условия, необходимые для занятия спортом для людей с особыми потребностями. Для студентов с ограниченными физическими возможностями в университете действует специальная социальная программа – все они получают стипендии, все  учатся и получают не только необходимые знания, но и нашу всестороннюю поддержку
 — подчеркнул Сергей Кивалов.

 

Сила духа и воля к победе!

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Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!

Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
Сила духа и воля к победе!
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