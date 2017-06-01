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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

Категория: Первая полоса / Новости


Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

Регби зародился в XIX веке в Англии и представляет собой командный контактный вид спорта, в котором допускается касание мяча руками, что является его  главным отличием от футбола.  По легенде, название этого вида спорта произошло от названия  города Рагби (Регби), в котором проживал основоположник  регби Уильям Уэбб  Эллис, а первый свод правил регби был опубликован учениками школы Рагби в 1845 году.  За годы своего существования игра в регби породила множество смежных видов спорта, среди которых наиболее популярны регбилиг и регби-7, который с 2013 года был включён в программу Олимпийских игр и получил статус олимпийского вида спорта.

В нашем регионе развитием этого вида спорта занимается Одесская областная федерация регби – под её эгидой проводятся соревнования и другие культурно-массовые мероприятия, посвящённые этому виду спорта. Среди таких мероприятий ежегодные межвузовские соревнования по регби, на которых уже второй год подряд высокие результаты демонстрирует команда Национального университета «Одесская юридическая академия». В этом году на соревнованиях ребята стали бронзовыми призёрами области по регби.  Одесскую Юракадемию представляла команда в составе студентов социально-правового факультета  Влада Ильницкого, Александра Чуйко и судебно-административного факультета  Дмитрия Добоша, Богдана Стемковского, Дмитрия Сахнюка, Владислава Навроцкого, Максима Поворозника, Артёма Соломко,  Евгения  Балалаева, Максима Витыка и Назара Стопинчука.  Тренер команды университета -  ассистент кафедры конституционного права НУ «ОЮА», игрок регбийного клуба «Академия» Роман Коваленко.

Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

 

Поздравил спортсменов с победой лично президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов:

«Ваша победа ещё раз доказывает, что в Национальном университете  «Одесская юридическая академия» учатся не только хорошие юристы, но и талантливые спортсмены. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов, которые помимо учёбы занимаются спортом и своими победами прославляют наш университет и наш город. Я знаю, что  вы отобраны в Национальную сборную Украины по регби, я очень горжусь этим и желаю, чтобы у вас всегда была воля к победе, и чтобы на всех соревнованиях вы были первыми!»

Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

 

В ответ на поздравления президент Одесской областной федерации регби Олег Этнарович вручил президенту университета сувенирный мяч для игры в регби.

«На протяжении многих лет Сергей Васильевич активно поддерживает развитие всех видов спорта в нашем городе и это просто не может быть незамеченным. Разумеется, что для меня особенно отрадно, что он поддерживает  движение регби в Одессе и что в Одесской Юракадемии воспитали очень сильную команду регбистов, которые уже показывают высокие спортивные результаты, и я уверен, ещё не раз станут чемпионами области и Украины»,
 - выразил надежду президент Одесской областной федерации регби Олег Этнарович.

Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

 

Настоящей звездой команды  НУ «ОЮА» по регби можно смело назвать студента 5 курса социально-правового  факультета Владислава Ильницкого. Юноша занимается этим видом спорта ещё с 2008 года и является многократным чемпионом Украины и 2-х кратным чемпионом Европы  по регби в категории  U20.  Стал победителем областной универсиады и принял участие во Всемирной универсиаде по регби, которая состоялась в городе Казань. Как и у всех выдающихся спортсменов, у Владислава грандиозные планы на будущее:

«Я думаю, что у каждого  настоящего спортсмена, преданного своему делу, есть мечта принять участие в Олимпийских играх. Я очень хочу, чтобы сборная Украины непременно прошла отбор на участие в Олимпийских  играх, ведь регби -7  только начинает развиваться  как олимпийский вид спорта и у нашей страны большие шансы  на успех. В этом году я заканчиваю университет, но планирую поступать в аспирантуру, а поэтому буду и дальше делать всё для развития регби и  хочу помогать тренировать сборную команду  нашего вуза»,
- поделился планами на будущее Владислав Ильницкий.

Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

 

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Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины
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