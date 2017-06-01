Одесские регбисты вошли в Национальную сборную Украины

Регби зародился в XIX веке в Англии и представляет собой командный контактный вид спорта, в котором допускается касание мяча руками, что является его главным отличием от футбола. По легенде, название этого вида спорта произошло от названия города Рагби (Регби), в котором проживал основоположник регби Уильям Уэбб Эллис, а первый свод правил регби был опубликован учениками школы Рагби в 1845 году. За годы своего существования игра в регби породила множество смежных видов спорта, среди которых наиболее популярны регбилиг и регби-7, который с 2013 года был включён в программу Олимпийских игр и получил статус олимпийского вида спорта.

В нашем регионе развитием этого вида спорта занимается Одесская областная федерация регби – под её эгидой проводятся соревнования и другие культурно-массовые мероприятия, посвящённые этому виду спорта. Среди таких мероприятий ежегодные межвузовские соревнования по регби, на которых уже второй год подряд высокие результаты демонстрирует команда Национального университета «Одесская юридическая академия». В этом году на соревнованиях ребята стали бронзовыми призёрами области по регби. Одесскую Юракадемию представляла команда в составе студентов социально-правового факультета Влада Ильницкого, Александра Чуйко и судебно-административного факультета Дмитрия Добоша, Богдана Стемковского, Дмитрия Сахнюка, Владислава Навроцкого, Максима Поворозника, Артёма Соломко, Евгения Балалаева, Максима Витыка и Назара Стопинчука. Тренер команды университета - ассистент кафедры конституционного права НУ «ОЮА», игрок регбийного клуба «Академия» Роман Коваленко.

Поздравил спортсменов с победой лично президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов:

«Ваша победа ещё раз доказывает, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» учатся не только хорошие юристы, но и талантливые спортсмены. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов, которые помимо учёбы занимаются спортом и своими победами прославляют наш университет и наш город. Я знаю, что вы отобраны в Национальную сборную Украины по регби, я очень горжусь этим и желаю, чтобы у вас всегда была воля к победе, и чтобы на всех соревнованиях вы были первыми!»

В ответ на поздравления президент Одесской областной федерации регби Олег Этнарович вручил президенту университета сувенирный мяч для игры в регби.

«На протяжении многих лет Сергей Васильевич активно поддерживает развитие всех видов спорта в нашем городе и это просто не может быть незамеченным. Разумеется, что для меня особенно отрадно, что он поддерживает движение регби в Одессе и что в Одесской Юракадемии воспитали очень сильную команду регбистов, которые уже показывают высокие спортивные результаты, и я уверен, ещё не раз станут чемпионами области и Украины», - выразил надежду президент Одесской областной федерации регби Олег Этнарович.

Настоящей звездой команды НУ «ОЮА» по регби можно смело назвать студента 5 курса социально-правового факультета Владислава Ильницкого. Юноша занимается этим видом спорта ещё с 2008 года и является многократным чемпионом Украины и 2-х кратным чемпионом Европы по регби в категории U20. Стал победителем областной универсиады и принял участие во Всемирной универсиаде по регби, которая состоялась в городе Казань. Как и у всех выдающихся спортсменов, у Владислава грандиозные планы на будущее: