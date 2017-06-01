Журналистов Одесского региона поздравили с профессиональным праздником

6 июня в Украине работники средств массовой информации отметили свой профессиональный праздник – День журналиста.

Праздник был учрежден Указом Президента Украины от 25 мая 1994 года, за 23 года традиция его празднования твердо укрепилась в нашей стране. В этот день принято поздравлять своих коллег, друзей, родственников, работающих в редакциях газет, журналов, на радио и телевидении, так или иначе причастных к формированию общественного мнения в нашей стране. В разных городах Украины в этот праздник проводят множество торжественных мероприятий для журналистов. В Одессе работников региональных СМИ поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Сегодня в эпоху информационных технологий без журналистов просто невозможно представить нашу жизнь. Для создания полноценной картины событий в том или ином населённом пункте очень важна работа региональных СМИ, которые всегда первыми оказываются непосредственно на месте событий и быстрей других способны донести все подробности происходящего. Благодаря вам Одесский регион является лидером в Украине по количеству различных региональных СМИ – телеканалов, газет, журналов и Интернет-изданий. В День журналиста Украины я от всей души поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником! Искренне желаю вам творческого вдохновения, интересных сюжетов и благодарной аудитории. Пусть ваша работа приносит Вам радость и хорошее настроение! — отметил Сергей Кивалов.

По случаю празднования Дня журналиста народный депутат Украины Сергей Кивалов наградил журналистов ведущих средств массовой информации Одесского региона. Среди награжденных были представители телеканалов «Медиа-Информ», «Круг», «Одесса», «Здоровье», «Академия», «Третий Цифровой», «Репортер», «А1», компании «Южноукраинский Медиа Холдинг», общественно-политического еженедельника «Слово», информационного агентство «Репортер», «Думская» и «Одесса-медиа».

Для каждого человека очень важно найти своё любимое дело, ведь только тогда работа действительно будет в радость. Для команды телеканала «Репортёр» журналистка и телевидение – это то, что приносит нам прекрасные эмоции и вдохновляет творить и совершенствоваться, создавая новые интересные проекты. Сегодня мне очень приятно, что мои старания были так высоко отмечены — рассказал журналист телеканала «Репортер» Константин Гречаный.

Кроме того, наградами также отметили руководителей пресс-служб ведомств, которые активно взаимодействуют со СМИ. Среди них Патрульная полиция, областная прокуратура, ГУНП в Одесской области, ГСЧС.

Отметим, что четыре года назад в Национальном университете «Одесская юридическая академия» была открыта новая востребованная специальность – «журналистика». За это время она приобрела большую популярность среди студентов, а факультет журналистики подготовил много молодых талантливых журналистов, которые уже во время обучения начали работать на телевидении, радио и в газетах. В этом году сделан ещё один шаг на пути развития журналистского направления в НУ «ОЮА» – открыта магистратура по специальности «Международная журналистика», и уже с сентября этого года вуз будет готовить высококлассных журналистов-международников.