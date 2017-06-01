Журналистов Одесского региона поздравили с профессиональным праздником

6 июня в Украине работники средств массовой информации отметили свой профессиональный праздник – День журналиста.
Праздник был учрежден Указом Президента Украины от 25 мая 1994 года, за 23 года традиция его празднования твердо укрепилась в нашей стране. В этот день принято поздравлять своих коллег, друзей, родственников, работающих в редакциях газет, журналов, на радио и телевидении, так или иначе причастных к формированию общественного мнения в нашей стране. В разных городах Украины в этот праздник проводят множество торжественных мероприятий для журналистов. В Одессе работников региональных СМИ поздравил народный депутат Украины Сергей Кивалов.
По случаю празднования Дня журналиста народный депутат Украины Сергей Кивалов наградил журналистов ведущих средств массовой информации Одесского региона. Среди награжденных были представители телеканалов «Медиа-Информ», «Круг», «Одесса», «Здоровье», «Академия», «Третий Цифровой», «Репортер», «А1», компании «Южноукраинский Медиа Холдинг», общественно-политического еженедельника «Слово», информационного агентство «Репортер», «Думская» и «Одесса-медиа».
Кроме того, наградами также отметили руководителей пресс-служб ведомств, которые активно взаимодействуют со СМИ. Среди них Патрульная полиция, областная прокуратура, ГУНП в Одесской области, ГСЧС.
Отметим, что четыре года назад в Национальном университете «Одесская юридическая академия» была открыта новая востребованная специальность – «журналистика». За это время она приобрела большую популярность среди студентов, а факультет журналистики подготовил много молодых талантливых журналистов, которые уже во время обучения начали работать на телевидении, радио и в газетах. В этом году сделан ещё один шаг на пути развития журналистского направления в НУ «ОЮА» – открыта магистратура по специальности «Международная журналистика», и уже с сентября этого года вуз будет готовить высококлассных журналистов-международников.