Петровский пост: Рекомендации на каждый день

Петровский пост в этом году приходится на 12 июня. Он начинается обычно через неделю после Дня Святой Троицы в понедельник, и длится до 12 июля - Дня празднования памяти святых апостолов Петра и Павла.

Продолжительность поста всегда зависит от даты празднования Пасхи.

Петровский или Петров пост имеет и второе название – Апостольский. Пост установлен в честь Святых апостолов, которые постом и молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия.

Этот летний пост считается нестрогим. Верующие в этот период отказываются от приема молочной и мясной пищи, однако в отличии от Великого поста, можно кушать рыбу.

В понедельник разрешается горячая пища без масла, например постные каши (гречневая, рисовая, перловая, овсяная).

Вторник, четверг и суббота – самые легкие дни поста. Разрешена любая постная еда с растительным маслом, а также рыба.

Строгий пост (сухоядение) в среду и пятницу. Некоторые в эти дни поста питаются только водой и хлебом. На праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля) в меню допускается некоторое послабление, в частности разрешается рыба.

В воскресенье также можно употреблять любую постную еду и добавляется еще один продукт – вино.

Требования поста послабляются в отношении беременных женщин и кормящих матерей.

Также на время поста приходятся купальские гуляния, посвященные дню Ивана Купала и в это время церковь также позволяет некоторое послабление в отношении веселья и гуляния.

Считается, что во время Петрова поста нельзя венчать новобрачных и крестить детей.

Согласно поверьям, в этот пост нежелательно занимаются рукоделием, считается, что таким образом зашиваете свое счастье и благополучие; не давать денег в долг, а то сами из долгов не вылезете; не стричься - волосы будут редкими.

Есть примета, что если проводить обряды, читать заговоры, ворожить и гадать, то все это может обернуться против вас.