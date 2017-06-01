Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города

Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы в рамках подготовки к сессии Одесского горсовета, которая пройдет 14 июня, состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. Депутаты собрались для обсуждения тех инициатив, которые они будут поддерживать на заседании. В частности, это касается вопроса об увеличении выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

С июля им будут выплачивать 600 гривен, вместо 400. А вот участники обороны и освобождения Одессы, а также участники парада Победы получат надбавку в тысячу гривен. Такая инициатива Украинской морской партии об увеличении в два раза социальных выплат этой категории граждан, была предложена на прошлой сессии Одесского горсовета и поддержана представителями всех политических сил единогласно.

«Это была инициатива УМП. Сейчас мы ставим финальный аккорд в этом вопросе, потому что это люди, которые нуждаются в нашей заботе. Жизнь дорожает, жить становится тяжелее. Поэтому наша обязанность – поддерживать всеми силами. Муниципальными надбавками, наших ветеранов. Еще один вопрос, который Украинская морская партия планирует поднять на сессии, - строительство детского сада на улице Маршала Говорова»

, - отметила глава фракции Морской партии в горсовете Светлана Осауленко.

«Для вот этого места одного детсада мало. Фракцией УМП поднимем вопрос о том, чтобы в этом микрорайоне еще возводились детсады. Но сегодня даже на 200 человек детсад немного улучшит ситуацию. Ранее уже поднимался вопрос строительстве школы на этой улице. Сейчас ее строят с расчетом на тысячу учеников. Проблемы в данном микрорайоне начались после 2007 года, когда его активно застроили, но школы и детсады по проекту не были предусмотрены. Также отмечу, что в Приморском районе по улице академической близится к завершению строительство ещё одного социального проекта по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова - общеобразовательной церковно-приходской школы»

- отметил депутат горсовета от Морской партии Вадим Подгородинский.