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  • Дата: Вчера, 20:30
Вчера, 20:30

Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города

Категория: Первая полоса / Новости


Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города

Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы в рамках подготовки к сессии Одесского горсовета, которая пройдет 14 июня, состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. Депутаты собрались для обсуждения тех инициатив, которые они будут поддерживать на заседании. В частности, это касается вопроса об увеличении выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

С июля им будут выплачивать 600 гривен, вместо 400. А вот участники обороны и освобождения Одессы, а также участники парада Победы получат надбавку в тысячу гривен. Такая инициатива Украинской морской партии об увеличении в два раза социальных выплат этой категории граждан, была предложена на прошлой сессии Одесского горсовета и поддержана представителями всех политических сил единогласно.

Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города

 

 

«Это была инициатива УМП. Сейчас мы ставим финальный аккорд в этом вопросе, потому что это люди, которые нуждаются в нашей заботе. Жизнь дорожает, жить становится тяжелее. Поэтому наша обязанность – поддерживать всеми силами. Муниципальными надбавками, наших ветеранов. Еще один вопрос, который Украинская морская партия планирует поднять на сессии, - строительство детского сада на улице Маршала Говорова»
, - отметила глава фракции Морской партии в горсовете Светлана Осауленко.

Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города

 

«Для вот этого места одного детсада мало. Фракцией УМП поднимем вопрос о том, чтобы в этом микрорайоне еще возводились детсады. Но сегодня даже на 200 человек детсад немного улучшит ситуацию. Ранее уже поднимался вопрос строительстве школы на этой улице. Сейчас ее строят с расчетом на тысячу учеников. Проблемы в данном микрорайоне начались после 2007 года, когда его активно застроили, но школы и детсады по проекту не были предусмотрены. Также отмечу, что в Приморском районе по улице академической близится к завершению строительство ещё одного социального проекта по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова - общеобразовательной церковно-приходской школы»
- отметил депутат горсовета от Морской партии Вадим Подгородинский.

Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города

 

 

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Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
Фракция Украинской Морской партии обсудила социальные вопросы жизни города
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