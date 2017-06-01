В Одессе строят школу будущего

Напомним, в Общеобразовательной церковно-приходской школе, которая станет самой большой в Одессе, будут учиться свыше 1000 школьников. Площадь учебных классов составит около десяти тысяч квадратных метров. А общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч. На базе церковно-приходской школы будет работать уникальный спортивный трехэтажный комплекс. На первом этаже расположен бассейн на 7 дорожек с трибунами. Здесь будут проходить соревнования международного уровня. Кроме того, бассейн смогут посещать не только учащиеся, но и дети из других школ. Для них будет сделан отдельный вход. Над бассейном строиться игровой универсальный спортивный зал. Школьники буду играть в волейбол, футбол, баскетбол и другие игры. Кроме того, будут открыты тренажерные и гимнастические залы. Так же согласно проекту предусмотрен спортивный зал на открытом воздухе. Будут созданы все необходимые условия для качественного, а главное, безопасного занятия спортом. На территории учебного комплекса возведено два храма: Верхний - Преподобного Сергия Радонежского (покровителя всех учащихся) и нижний - Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Высота верхнего храма составляет около сорока шести метров.

По словам застройщиков, общестроительные работы находятся на завершающем этапе.



«Мы совершили совместно с инициатором создания этой школы Сергеем Киваловым очередной обход здания, проинспектировали ход строительства. Мы фактически завершили общестроительные работы. Осталась отделка помещений и спецработы»

«Общестроительный этап завершен и теперь мы приступили к отделочным работам в учебных классах, кафе, спортивном зале, бассейне. Сейчас мы находимся на первом этаже нашего школьного кафе. Здесь выполнены уже и штукатурочные работы. В нашем школьном кафе смогут одновременно обедать 500 школьников. Еда будет приготовлена на самом современном оборудовании. Мы уделяем повышенное внимание вопросу питания наших будущих учеников, потому что именно от качества продуктов и приготовленных блюд зависит их здоровье и настроение. Мы уже ведем переговоры о том, чтобы получить высококачественное итальянское оборудование, которое сегодня используется в лучших ресторанах.

Для того, чтобы работа была выполнена качественно, не нужно спешить. На первом месте стоит безопасность детей. Именно поэтому у нас предусмотрена современная система инженерной защиты от землетрясения. В основании здания вбиты сваи на 12-16 метров. Школа сделана минимум с тройным запасом прочности и надежности конструкции.

- говорит директор ООО «Стикон» Леонид Крючков.Сергей Кивалов подчеркнул, что все работы будут выполнены в срок.Народный депутат так же отметил, что приоритетным вопросом при строительстве школы стала безопасность будущих учениковотметил Сергей КиваловМногие одесские меценаты и неравнодушные горожане уже приняли финансовое участие в строительстве Общеобразовательной церковно-приходской школы. Сергей Кивалов призвал всех желающих присоединиться к строительству школы будущего и внести свой вклад в благотворительный фонд. Имена всех меценатов будут увековечены на мраморной доске в общеобразовательной церковно-приходской школе.