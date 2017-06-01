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  • Дата: Вчера, 17:46
Вчера, 17:46

В Одессе строят школу будущего

Категория: Первая полоса / Новости


В Одессе строят школу будущего

Напомним, в Общеобразовательной церковно-приходской школе, которая станет самой большой в Одессе, будут учиться свыше 1000 школьников. Площадь учебных классов составит около десяти тысяч квадратных метров. А общая площадь четырехэтажного комплекса – порядка 17 тысяч. На базе церковно-приходской школы будет работать уникальный спортивный трехэтажный комплекс. На первом этаже расположен бассейн на 7 дорожек с трибунами. Здесь будут проходить соревнования международного уровня. Кроме того, бассейн смогут посещать не только учащиеся, но и дети из других школ. Для них будет сделан отдельный вход. Над бассейном строиться игровой универсальный спортивный зал. Школьники буду играть в волейбол, футбол, баскетбол и другие игры. Кроме того, будут открыты тренажерные и гимнастические залы. Так же согласно проекту предусмотрен спортивный зал на открытом воздухе. Будут созданы все необходимые условия для качественного, а главное, безопасного занятия спортом. На территории учебного комплекса возведено два храма: Верхний - Преподобного Сергия Радонежского (покровителя всех учащихся) и нижний - Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Высота верхнего храма составляет около сорока шести метров.
По словам застройщиков, общестроительные работы находятся на завершающем этапе.

«Мы совершили совместно с инициатором создания этой школы Сергеем Киваловым очередной обход здания, проинспектировали ход строительства. Мы фактически завершили общестроительные работы. Осталась отделка помещений и спецработы»

- говорит директор ООО «Стикон» Леонид Крючков.
Сергей Кивалов подчеркнул, что все работы будут выполнены в срок.
«Общестроительный этап завершен и теперь мы приступили к отделочным работам в учебных классах, кафе, спортивном зале, бассейне. Сейчас мы находимся на первом этаже нашего школьного кафе. Здесь выполнены уже и штукатурочные работы. В нашем школьном кафе смогут одновременно обедать 500 школьников. Еда будет приготовлена на самом современном оборудовании. Мы уделяем повышенное внимание вопросу питания наших будущих учеников, потому что именно от качества продуктов и приготовленных блюд зависит их здоровье и настроение. Мы уже ведем переговоры о том, чтобы получить высококачественное итальянское оборудование, которое сегодня используется в лучших ресторанах.

Народный депутат так же отметил, что приоритетным вопросом при строительстве школы стала безопасность будущих учеников
Для того, чтобы работа была выполнена качественно, не нужно спешить. На первом месте стоит безопасность детей. Именно поэтому у нас предусмотрена современная система инженерной защиты от землетрясения. В основании здания вбиты сваи на 12-16 метров. Школа сделана минимум с тройным запасом прочности и надежности конструкции.

отметил Сергей Кивалов
Многие одесские меценаты и неравнодушные горожане уже приняли финансовое участие в строительстве Общеобразовательной церковно-приходской школы. Сергей Кивалов призвал всех желающих присоединиться к строительству школы будущего и внести свой вклад в благотворительный фонд. Имена всех меценатов будут увековечены на мраморной доске в общеобразовательной церковно-приходской школе.

 

 

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В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
В Одессе строят школу будущего
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