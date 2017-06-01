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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе

Категория: Первая полоса / Новости


Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе

Сразу три министра иностранных дел накануне посетили Одессу. В их числе главы МИДа Украины –Павел Климкин, Литвы –Линас Линкявичус, Швеции – Маргот Вальстрем.

Они провели встречи с руководством города и области и приняли участие в открытии литовской ярмарки «Казюкас».

По словам мэра, пребывание в Одессе на открытии международного мероприятия  глав дипломатических ведомств сразу трех стран- «…это свидетельство роста международного престижа Одессы и того, что Одесса занимает достойное место на дипломатической карте мира!» -отметил городской голова Геннадий Труханов.

Добавим, что, по словам Геннадия Труханова,  в составе делегации Литвы присутствует и мэр города Клайпеды – главного порта Литвы, с которым будет подписано соглашение о продлении договора о  партнерских отношениях с Одессой первоначально подписанный еще в 2004 году.

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Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
Большой дипломатический день состоялся накануне в Одессе
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