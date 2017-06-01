Митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в храме св. вмч. Иоанна Сочавского г. Белгород-Днестровского и возглавил многотысячный Крестный ход

15 июня 2017 года, в день памяти святого великомученика Иоанна Сочавского, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил г. Белгород-Днестровск, где совершил праздничную Божественную литургию в новом храме в честь святого великомученика Иоанна Сочавского в сослужении Преосвященнейших викарных епископов Аркадия, Диодора и Сергия, а также многочисленного духовенства, прибывшего сюда со всей Одесской епархии.

За праздничным богослужением возносились молитвы о мире в Украине, о процветании нашего богохранимого края.

По традиции после окончания литургии был совершен Крестный ход от храма к источнику в честь святого великомученика Иоанна Сочавского. На протяжении всех 3,5 километров тысячи верующих во главе со своим любимым архипастырем возносили усердные молитвы ко Господу, прося его даровать многострадальной Украине мир и стабильность.

По прибытии на источник Владыка возглавил праздничный молебен, во время которого тысячи людей также молились о мире в нашей стране, о церковном единстве и о преодолении вражды и ненависти.

В своем архипастырском слове митрополит Агафангел поздравил всех с этим праздничным днем, отметив, что «более 7 веков православные христиане чествуют память святого великомученика Иоанна Сочавского, который не отрекся от веры во Христа, несмотря на лютые мучения, которым подвергли его в этих краях.

Ныне мы переживаем нелегкие времена, но взирая на подвиг святого Иоанна Сочавского, мы учимся быть стойкими в вере, не бояться гонений на церковь, сохранять чистоту православия. Верим, что сегодня этот славный угодник Божий молился вместе с нами о мире в Украине, о процветании нашего края, о церковном единстве.

Этот древний город имеет столь великого заступника и ходатая перед Господом, что по его молитвам многонациональные жители Аккермана получают Божию милость и живут здесь в мире и согласии, славя и воспевая Святую Троицу.

Сегодня здесь молились не только жители Одесской области, но и верующие из многих регионов Украины, а также паломники из-за рубежа – Молдовы, Румынии и других стран. Принял участие в богослужении и Крестном ходе и Генеральный консул Румынии в Одессе г-н Эмиль Рапча. И эта наша совместная молитва стала еще одним свидетельством единства мирового православия, когда вера во Христа сближает православные народы, укрепляя дружбу и сотрудничество.

Будем же и впредь не ослабевать в молитве, чтобы никакие трудности, которые воздвигаются на Святое Православие, не смогли поколебать церковное единство, а наша каноническая Украинская Православная Церковь, признанная во всем Православном мире, выдержала все испытания, окрепнув в них, как злато в горниле.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и причастие Святаго Духа да будут со всеми вами. Аминь».

Затем для всех участников Крестного хода была подготовлена праздничная трапеза.