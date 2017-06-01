 Сергей Кивалов об итогах парламентской недели

Давайте проанализируем итоги прошедшей парламентской рабочей недели мы обсудим ряд скандальных законопроектов, инициатив и законов, принятых Верховной Радой в последние несколько недель. В студии канала «Репортер» – народный депутат Украины Сергей Кивалов.

– Сергей Васильевич, предлагаю поговорить о ряде ключевых вопросов, которые сегодня обсуждаются в медиа-пространстве не только Одессы, но и всей Украины. Начнем, пожалуй, с украинского здравоохранения. За законопроект, который стал законом, о медицинской реформе, которую инициировала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, вы и ваша фракция в парламенте не голосовали. Расскажите, почему вы сказали «нет» законопроекту, который предлагает Кабинет министров?

– Для начала, хочу уточнить, что это еще не закон, а законопроект – он принят в первом чтении, и я очень надеюсь, что во втором чтении он принят не будет, а его отправят на долгое-долгое время в архив. И даже с архива я не рекомендую его брать.

Тот законопроект, который сегодня предлагает исполняющая обязанности министра для нашего здравоохранения, что поддерживает парламентское большинство – это просто катастрофа. У меня складывается впечатление, что или специально делают так, чтобы часть населения ушло в мир иной, или это просто чье-то безрассудство. Ну как можно бессистемно предлагать то, что касается каждого гражданина Украины? Я подчеркиваю – каждого, потому что здравоохранение – это та отрасль, которая касается каждого. Когда я находился в зале Верховной Рады и из первых уст слушал выступление Ульяны Супрун, у меня сложилось такое ощущение, что она воспроизводила текст, написанный помощниками, даже не понимая, что читает. Поэтому за такой законопроект никто в здравом уме не может проголосовать. Более того, есть профильный комитет – по здравоохранению, и они, как специалисты, которые занимаются этими вопросами, должны были обсудить законопроект и предложить его Верховной Раде. То же, что произошло, это грубейшее нарушение регламента, а регламент – это закон.

Когда приходит в центральный орган власти человек, который ничем не связан с Украиной, даже не имеет гражданства Украины, что является прямым нарушением закона, получаются вот такие законопроекты.

– Одесские социологи задали горожанам вопрос, поддерживают ли они проведение медицинской реформы, предложенной Ульяной Супрун. Ответы распределились следующим образом: категорически не поддерживают – 86,2%; считают, что медицины в Украине нет, поэтому реформа Ульяны Супрун не имеет никакого значения 11,2% одесситов; 2,7% опрошенных дали наиболее радикальный ответ: реформа – это фикция, никаких изменений не происходит и не произойдет. И никто из опрошенных (ноль процентов) не поддерживает эту реформу и считает, что в Украине самая лучшая медицина и никакая реформа ей не нужна.

Сергей Васильевич, почему, по вашему мнению, 86,2% одесситов не поддерживают медицинскую реформу? Ведь многие еще не читали этот законопроект, но априори сомневаются в эффективности Кабинета министров.

– Дело в том, что ноль процентов – это хороший показатель. Ни один законопроект, который выносился на рассмотрение Верховной Рады и не был обсужден гражданами, не набирал такое количество – ноль, значит ничего! Но мы сегодня говорим об этом законопроекте просто как о грубейшем нарушении с точки зрения юриспруденции, Основного закона – Конституции Украины. 49 статья Конституции гласит, что в Украине все граждане имеют право бесплатно пользоваться медицинскими учреждениями государственной и коммунальной собственности. Они же, в Кабмине, что придумали? Они сделали все услуги платными – это нарушение Конституции, и даже этот основной пункт нельзя было выносить на рассмотрение в парламент. Поэтому, на мой взгляд, они миновали профильный комитет, не показали никому из народный депутатов проект этого закона, а раздали его непосредственно перед голосованием.

Кроме того, за него голосовали четыре раза, что является еще одним нарушением: если законопроект не набрал необходимое количество голосов в первый раз, его нужно отправить на доработку. Но, к сожалению, мы уже привыкли, что спикер парламента постоянно нарушает действующее законодательство и «продавливает» нужные законопроекты до тех пор, пока не найдутся те, кто проголосует за соседа. Так получилось и здесь – на четвертый раз законопроект о медицинской реформе в первом чтении провели. Но я вас уверяю, что этого законопроекта не должно быть, мы этого не допустим, это же просто насмешка и издевательство над гражданами.

Приведу конкретный пример. В законопроекте зафиксировано: внести изменения в действующее законодательство и в Бюджетный кодекс. На каждого гражданина Украины предусмотрено выделение денежных средств в размере 210 грн в год – это менее двух гривен в месяц. Прошел месяц, возьмите две гривны и пойдите в аптеку, купите лекарства или заплатите врачу. Скажите, нормальный человек может такое предложить?

Мы все обсуждали и всем говорили – и на фракции, и в кулуарах, и непосредственно в зале Верховной Рады. Мы сегодня, как волонтеры, в Верховной Раде уговариваем, чтобы большинство в парламенте ни в коем случае не проголосовало за этот законопроект, говорим им: так же нельзя, вы же не сможете приехать к себе в округ. Но в за такие законы голосуют, как правило, «списочники», те, кто прошел по партийным спискам. У тех же, кто непосредственно избирался гражданами по мажоритарной системе, я не думаю, что поднимется рука, чтобы проголосовать за этот законопроект. Поэтому мы проводили, проводим и будем проводить такую работу, чтобы ни в коем случае этот законопроект не был принят.

Я понимаю, что реформа действительно нужна, но то, что предлагает Кабинет министров – это в несколько раз хуже, чем вообще ничего не делать. Мне говорят, что как-то двигаться нужно. Но как двигаться, если системы нет?

Мы говорим сегодня о том, что в разных странах есть определенный опыт. Давайте сделаем страховую медицину – часть денежный средств пойдет от государства, а часть будут платить граждане. А те, кто не может сегодня платить, кто проработал 30-40 лет на предприятии и платил налоги, а сегодня оказался за чертой бедности? Он сегодня нищий и не может пойти в аптеку и купить лекарства. А если он купил лекарства в аптеке, в магазине не сможет купить продукты питания. А если купил – то за коммунальные услуги нечем заплатить. Это просто беда.

Я не смог по-другому, и никогда не смогу проголосовать за такой и подобные законопроекты, которые касаются граждан нашего региона и нашей страны.

– Сергей Васильевич, вы не голосовали за еще один любопытный и неоднозначный законопроект, ставший , к большому сожалению для русскоязычных украинцев, законом. Этот законопроект чаще всего обсуждается в среде журналистов и, я так понимаю, очень скоро будет обсуждаться на уровне государства, среди всех граждан Украины. Я имею в виду закон о введении 75-процентной квоты на украинский язык на государственных телеканалах и 60-процентной квоты в региональных СМИ. Вы тоже не голосовали за этот законопроект. Вы против украинского языка на отечественном телевидении?

– Я не против украинского языка, я как раз за украинский язык. Но то, что предлагают сегодня и то, что мы должны выполнять – это просто невыполнимо. Мы проводили социологические исследования: в Одессе более 70 процентов граждан считают родным языком русский. Да, Одесса специфичный город, как и некоторые другие города Украины. Но даже если бы я был депутатом, к примеру, от Ивано-Франковска, и то, не знаю, голосовал бы за этот законопроект.

Дело в том, что этот закон вредит украинскому языку, потому что людям нельзя ничего навязывать – запретный плод всегда слаще. Нельзя делать то, что делает сегодня нынешняя власть – они хотят понравиться избирателям, но получается наоборот.

Что показывает опыт разных европейских стран? Те, кто вводил такие языковые квоты, к примеру, прибалтийские страны, они потом, через пять лет, отказались от этого. В Великой хартии о языках есть такое понятие, как семейный язык. У меня дома семейный язык русский, у большинства одесситов, я знаю, тоже русский. И более 70% жителей нашего региона считают, что введение квот нарушает их права. Когда этот процесс пойдет, а закон должен заработать с 13 октября, знаете, что граждане сделают? Они будут ставить спутниковые тарелки, будут договариваться с соседями и смотреть русскоязычные телеканалы. У нас уже сейчас увеличился спрос на установку спутникового оборудования.

У знаю, что необходимо сделать, чтобы отменить эти безумные, антинародные законы, которые принимает сегодня парламент – нужно провести новые выборы в Верховную Раду, и тогда мы сможем эти вопросы разрешить.

– Вы уже анонсировали социологическое исследование относительно языковых квот, которое проводилось среди одесситов. Вот как ответили жители региона на вопрос: поддерживаете ли вы введение 75-% квоты украинского языка на телевидении? Категорически возражаю против такой инициативы – 63,5% опрошенных. Почти 16,6% считают, что все перестанут смотреть ТВ на одном языке и переключатся на спутники. 11,5% опрошенных категорически возражают против введения квот и считают, что это убьет телевидение. 6,8% респондентов считают, что все начнут смотреть телевидение с трансляцией на одном языке, то есть украинском. И чуть более 1% одесситов не определились с ответом. Как мы видим, подавляющее большинство категорически возражает против введения квот на телевидении.

– Знаете, почему это происходит? Потому что не спрашивают мнения граждан. Старый закон о местном и всеукраинском референдумах отменили, а новый не приняли. Говорят, что будут принимать, и до сих пор «принимают». Я этот упрек и к себе отношу, потому что мы десятки раз вносили соответствующие законопроекты.

Прежде чем рассматривать вопросы о здравоохранении, о квоте на украинский язык на телевидении, другие вопросы, касающиеся жизни и деятельности наших граждан, вопросы, строить или нет какой-либо жилой дом, все это должно вначале выноситься на референдум. На заседаниях фракции Оппозиционного блока я неоднократно об этом говорил, и мы будем делать все, чтобы принять абсолютно новый закон и без референдума, без мнения граждан не выносить такие серьезные вопросы на рассмотрение парламента.

Как народный депутат, избранный по мажоритарной системе, я часто встречаюсь с гражданами. Как раз несколько дней назад я проводил очередной прием. Люди задают вопросы, связанные, к примеру, с землей, русским языком, медицинской и пенсионной реформой, спрашивают о моем отношении. Если бы была возможность проводить референдум, люди могли бы высказать свое отношение к этим вопросам. И те, кто сегодня голосуют за эти законы, я не думаю, что будут избраны еще раз – нельзя думать, что люди через время забудут, кто и как голосует.

Мне бы, честно вам скажу, легче было бы договориться с властью и голосовать за эти законы. Но как я после этого приеду в Одессу, и что я буду говорить жителям, с которыми встречаюсь? Вся моя жизнь связана с Одессой: моя семья здесь, академия, университет, колледжи, мы здесь работаем. И я, опустив голову, сказал бы: извините, но я вынужден был проголосовать? Нельзя этого делать. Да, неудобно. Да, вы видите, как власть сегодня относится к оппозиции – они уже просто «беспредельничают». И ярким примером моим словам может служить инцидент с народным депутатом от Оппозиционного блока Натальей Королевской, которую облили зеленкой, в результате чего она сегодня почти инвалид…

– Еще один вопрос, которые много муссировался в информационной среде – так называемые антицерковные законы. Верховная Рада не вынесла на рассмотрение этот закон под давлением общественности, и международной в том числе. Но вот события, в частности, в Белгороде-Днестровском, когда за четкую позицию против строительства церкви Киевского Патриархата пострадал один из членов местного исполкома. Эксперты, социологи прогнозируют, что даже если закон не будет принят, нападки на Украинскую Православную церковь Московского Патриархата будут продолжаться, поскольку власть дала «зеленый свет» этим процессам. Ваша позиция, как я понимаю, однозначная – вы против. Вы даже ходатайствовали за усиление защиты храмов УПЦ МП на территории Одесской области, которые подвергаются разграблениям. Что вы можете сказать в отношении желания некоторых представителей власти «протащить» в парламенте этот, мягко скажем, скандальный закон?

– Вы знаете, я уже говорил об этом: если власть не может показать, что она сделала, и для того, чтобы отвлечь людей от существующих проблем – в экономике, образовании, здравоохранении, придумываются разные такие «штучки» в виде антицерковных законов: лежал этот законопроект год, и вдруг появился. А почему появился именно сейчас? Потому что люди говорят: мы на такую пенсию не можем прожить, мы не можем заплатить за коммунальные услуги. Вот и вбрасывают такие законопроекты – пусть люди лучше говорят о них.

Вы знаете, власть играет с огнем. Я считаю, что самое острое – это вера. Наш город все-таки православный, и огромное количество людей приходят в храмы, молятся, поддерживают вековые традиции. И если у них сегодня забрать это право – нет той силы, которая сможет остановить людей, я это точно знаю. Самое опасное – это церковь, это язык, это экономика.

В Украине государство отделено от церкви, а церковь отделена от государства, поэтому государство не имеет право навязывать людям, в какую церковь ходить. И то, что законопроектом предлагается назначать настоятелей храмов – это нонсенс! Какое они имеют право? Во-первых, это нарушение. А во-вторых, в законе есть такой механизм: если большинство прихожан скажет, что хотят видеть не православный храм, а какой-то другой, то они могут воспользоваться этим правом. Разве это не маразм?

Я думаю, что те, кто вносит такие законы, понимают, что это очень опасно.

Я знаю, насколько накалена обстановка в нашей стране, особенно в нашем городе. Я всех призываю к толерантности. Я думаю, что мы все равно разрешим этот вопрос. Есть единственный законный способ отбросить эту власть за страницы истории, и я думаю, что мы это сделаем. После выборов. Выборы все же нужно проводить, и люди должны определиться, поскольку уже знают, что из себя представляет та или иная политическая сила.

– Киевский институт развития и реформ провел соцопрос: поддерживаете ли вы вмешательство государства и Верховной Рады в деятельность церкви? Ответы одесситов разделились следующим образом. Поддерживают -18,9%, категорически не согласны с этим – 64,4% опрошенных и 16,7% затрудняются ответить на этот вопрос.

То есть, подавляющее большинство одесситов сказали категорическое «нет» этому законопроекту, поскольку государство, по сути, регламентирует церковные отношения в Украине.

– Я вам хочу сказать, что этот соцопрос наглядно демонстрирует, что такому институту, как религия, православие, доверяет абсолютное большинство граждан Украины. Нет ни одной политической силы, ни одного должностного лица, которому доверяют так, как доверяют церкви.

Еще раз повторю: я категорический противник силового вмешательства, но есть какая-то грань и ее нельзя переходить. Если люди ходят в церковь, то кто им может запрещать или заставлять менять религию, решать за них, в какую церковь ходить? Какое отношение к этому имеет государство? И я удивлен, что 19 процентов одесситов поддерживают этот законопроект.

– Еще один вопрос – пенсионная реформа. Премьер-министр Гройсман обещает, что с введением реформы пенсия увеличится. Но многие эксперты сомневаются. Как вы относитесь к предлагаемой пенсионной реформе?

– Я считаю, что начинать нужно было с повышения пенсий, но они вначале увеличили минимальную заработную плату. Говоря «они», я имею в виду это власть и большинство в Верховной Раде: правительство предложило, а парламент поддержал.

Если человек трудоспособен, он еще как-то может свести концы с концами, но пенсионеры, которые имеют по 40-50 лет трудового стажа и получают минимальную пенсию в 1200 гривен – это преступление перед этой категорией граждан.

Я подчеркиваю: они не чувствуют боли людей, они, видимо, не встречаются с избирателями. И я не знаю, какая мать их родила, что они не обращают внимание на этих людей. У меня такое ощущение, что они специально делают так, чтобы пожилые люди быстрее ушли в мир иной. Как объяснить тем, кто сегодня принимает такие законы, что нужно вначале дать пенсионеру нормальную пенсию, а потом уже говорить о минимальной заработной плате.

Что предлагают в пенсионной реформе? У человека, который имеет 35 лет стажа, будет минимальная пенсия, о размерах которой говорят завуалировано. Хотите пенсию больше – откладывайте. А потом эти деньги обесценятся или пропадут. Нет гарантии государства – и это самое страшное. Конечно, за такую пенсионную реформу наша фракция не будет голосовать.

Мы предлагаем совсем другое – абсолютно новую систему. Но от оппозиции, к великому сожалению, предложения не берут. Раньше всегда как было? Если есть оппозиция, один день в неделю выделяется для оппозиционных законов, которые выставляются на рассмотрение. Я уже много лет в парламенте и могу подтвердить, что это была хорошая система. Ты в оппозиции – пожалуйста, вноси свои предложения. Сейчас же нас вообще слушать не хотят. Более того, ни одного комитета не дали оппозиции. Даже разумные предложения, которые идут от депутатов, не согласных с властью, просто игнорируются. Конечно, можно направить депутатский запрос, написать обращение – на это как-то еще реагируют, а законопроекты пробить невозможно.

– Говоря о пенсиях, хочется затронуть еще один вопрос. Ветераны правоохранительных структур и Вооруженных сил жалуются на то, что предреформа ограничивает их пенсии.

– Я знаю об этой проблеме. У меня на депутатском приеме были руководители Ассоциации пенсионеров – участников боевых действий, ветераны МВД, внутренних войск, Вооруженных сил. Они приходили и рассказывали – с пенсиями беда, особенно для ветеранов органов внутренних дел.

Мы вроде бы приняли неплохой закон, но он касается действующей полиции, а те ветераны, которые проработали по 20-30 лет, а некоторые попали под сокращение и стали неугодны, – они крепкие, здоровые мужчины, им по 30-50 лет, и им не пересчитали пенсии – это несправедливо. Я уже внес соответствующий законопроект – нужно внести изменения в бюджет Украины, и направить необходимые денежные средства через МВД. А уже МВД должно сделать перерасчет пенсий. Этим должно заниматься МВД, а они отправляют денежные средства, которые предусмотрены бюджетом, на действующую полицию, а про тех людей, которые вышли на пенсию, забыли, как будто их никогда и не было. А те ветераны Вооруженных сил, внутренних войск, которые проработали столько лет и сегодня имеют пенсию три-четыре тысячи – ну как можно прожить на эти деньги, прокормить семью?..

К счастью, у нас люди очень разумные, они еще очень сдержаны. Потому что знают, что такое служба, что такое оружие. Они сегодня говорят: я выбрал этот путь, служил своему Отечеству, заработал эту пенсию, пожалуйста, сделайте перерасчет. Но, к сожалению, пока не выходит 1000-2000-10000 человек под министерство, никто не реагирует. Когда выходят – говорят: да, будут перерассчитывать. Но на сегодняшний день нет необходимого механизма.

Я вижу этот механизм, я внес законопроект, и как только внесут изменения в бюджет, мы сразу сможем сделать перерасчет.

– Сергей Васильевич, спасибо за такое развернутое интервью. Вы анонсировали ряд своих инициатив, в том числе парламентских. Я надеюсь, мы сможем следить за их реализацией. За событиями в парламенте в ближайшее время, я думаю, будет наблюдать очень интересно.