Город намерен удерживать нынешние тарифы на проезд в городском пассажирском автотранспорте до последней возможности

Об этом рассказал в ходе общения с журналистами городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, для рассмотрения заявок перевозчиков на увеличение тарифа они должны предварительно предоставить соответствующие расчеты и экономические обоснования, а этого пока нет.

Кроме того, по его мнению, этот вопрос нуждается не только в экспертном, но и общественном обсуждении.

Напомним, что перевозчики требуют незамедлительно увеличить стоимость проезда с пяти до шести гривен.

Поскольку, «…в виду значительного роста в течение последних двух лет стоимости горюче-смазочных материалов и, особенно, запчастей, а также двойного роста минимальной зарплаты работать по прежнему тарифу невозможно». При этом, по их мнению, «…шесть гривен за поездку- это уже сегодня, фактически, тариф выживания».