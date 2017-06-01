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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

Категория: Первая полоса / Новости / Статьи


Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

«Защита профессиональной деятельности и свободы слова в Украине: противодействие безнаказанности». Двухдневный учебный семинар под таким названием прошел в Национальном университете «Одесская национальная юридическая академия». Этот форум носит не декларативный характер, а призван решать вполне практические задачи. Ведь проводится данный учебный семинар Советом Европы совместно с Администрацией Президента Украины, Генеральной прокуратурой Украины и Национальной полицией страны. В составе участников – сотрудники правоохранительных органов, судейского корпуса, журналисты, представители гражданского общества.

Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

 

Об актуальности данной темы говорят следующие цифры. Только за прошлый год по данным Института массовой информации в Украине зарегистрированы тридцать случаев нападения и избиения представителей СМИ,  43 случая угроз и запугивания, 108 случаев препятствования деятельности журналистов, одно убийство и одно похищение. При этом правоохранительные органы рассмотрели и направили в суд лишь тридцать один обвинительный акт в отношении преступлений, совершенных против журналистов.

Особый интерес вызвало выступление на семинаре Председателя Офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга, который подчеркнул:

 

Для нас этот семинар очень важен. Ведь права журналистов и всей медиасферы, это, как и свобода слова, – основы демократии. Безопасность журналистов должна быть незыблема. В Европе существуют в этом смысле определенные стандарты, которыми мы и хотим поделиться. Поэтому мы проводим этот семинар совместно с правоохранительными органами. То, что семинар проводится в стенах Одесской юридической академии, не случайно. Ее студенты – это будущее Украины, и я этому очень рад. Это наш первый опыт сотрудничества, но у нас есть планы на перспективу.

Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

 

Следует сказать, что Советом Европы разработан проект «Укрепление свободы СМИ и создания системы общественного вещания в Украине», который реализуется на протяжении последних трех лет в рамках плана действий СЕ для Украины.

В работе семинара принял участие руководитель департамента Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко:

 

Журналист должен знать не только свои обязанности, но и свои права. И защита журналистских прав – дело не только журналистов, но и власти, и правоохранительных органов. Препятствование журналистской деятельности со стороны власти, как муниципальной, так и государственной, – это нонсенс. Журналисты должны быть защищены – законодательством, Уголовным Кодексом. И ещё хочу подчеркнуть, что журналистам важно иметь не только журналистское образование. Поэтому, когда есть практика, когда журналист получает ещё и знания по основным юридическим дисциплинам, как в НУ «ОЮА», это, безусловно, огромный плюс.  Журналист должен быть юридически подкован.

 

Я считаю, что журналистам и сотрудникам правоохранительных органов, да и не только им, нужно понимать, что на самом деле мы все граждане Украины, поэтому нам нужно беспокоиться не только про защиту наших специфических профессиональных прав, а про защиту наших гражданских прав, они есть и у журналистов, и у полицейских, и у прокуроров и так далее,
 - отметил журналист Андрей Куликов.

 

Нынешний семинар по защите профессиональной деятельности журналистов – уже второй. Первый, пилотный семинар, освещающий эту значимую проблему, состоялся в апреле нынешнего года в Киеве. А осенью он будет проведен для западных регионов страны.

 

Это важное событие не только для Национального университета «Одесская юридическая академия», но и для Одессы в целом. Защита журналистской деятельности – очень важный аспект развития Украины, и итоги семинара призваны повлиять на власть, выработать алгоритм общения с журналистами. Возможно, результатом станут изменения в законодательстве, в частности, в статье 171 Уголовного Кодекса – ужесточение санкций в случаях препятствования журналистской деятельности, если есть угроза свободы слова. На этом строятся институты демократии,
 – подчеркнул Президент НУ «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

 

 

Отметим, что данный семинар проходит в стенах Одесской Юракадемии не случайно. Четыре года назад в университете был открыт факультет журналистики. За это время специальность стала очень востребованной и популярной среди многих абитуриентов. А уже в этом году открылась новая программа для магистров – международная журналистика. Занятия для студентов будут проводить ведущие отечественные и зарубежные профессионалы как в сфере традиционных СМИ (телевидения, радио, прессы), так и в сфере новых медиа, а также специалисты в области дипломатии и международного права.  Будущие журналисты-международники будут слушать лекции на европейских языках – английском, немецком, французском. По мнению Президента вуза, владение несколькими языками для журналиста международного уровня, как и знание профессии, – само собой разумеющееся условие. Только так выпускники смогут успешно конкурировать с выпускниками престижных европейских вузов.

Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

 

 

О преимуществах новой специальности рассказала декан факультета журналистики Татьяна Кузнецова:


Новая магистерская программа – международная журналистика – велась ранее в Киевском национальном университете, но ее закрыли. А мы возродили. Качественный журналист-международник сегодня просто необходим. И мы на вызовы времени ответили. Именно в Юридической академии мы сможем готовить журналистов, давая им равноценные знания журналистики и юриспруденции. Нашему обществу необходимы специалисты СМИ, подкованные в юридическом аспекте, которые могли бы освещать события, важные для общества в целом. Поэтому, уважаемые бакалавры, милости просим, мы рады вас видеть.
А данный международный проект, который инициировал Совет Европы при поддержке Президента НУ «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова,– это важный шаг к международному сотрудничеству. Думаю, за ним будущее.

 

Во время рабочей встречи Президент Одесской Юракадемии вручил Председателю Офиса Совета Европы в Украине почетную медаль университета, изготовленную национальным банком. Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве и проведении ещё ряда совместных мероприятий на базе университета.

Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов
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