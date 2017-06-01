Совет Европы запустил новый проект для украинских журналистов

«Защита профессиональной деятельности и свободы слова в Украине: противодействие безнаказанности». Двухдневный учебный семинар под таким названием прошел в Национальном университете «Одесская национальная юридическая академия». Этот форум носит не декларативный характер, а призван решать вполне практические задачи. Ведь проводится данный учебный семинар Советом Европы совместно с Администрацией Президента Украины, Генеральной прокуратурой Украины и Национальной полицией страны. В составе участников – сотрудники правоохранительных органов, судейского корпуса, журналисты, представители гражданского общества.

Об актуальности данной темы говорят следующие цифры. Только за прошлый год по данным Института массовой информации в Украине зарегистрированы тридцать случаев нападения и избиения представителей СМИ, 43 случая угроз и запугивания, 108 случаев препятствования деятельности журналистов, одно убийство и одно похищение. При этом правоохранительные органы рассмотрели и направили в суд лишь тридцать один обвинительный акт в отношении преступлений, совершенных против журналистов.

Особый интерес вызвало выступление на семинаре Председателя Офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга, который подчеркнул:

Для нас этот семинар очень важен. Ведь права журналистов и всей медиасферы, это, как и свобода слова, – основы демократии. Безопасность журналистов должна быть незыблема. В Европе существуют в этом смысле определенные стандарты, которыми мы и хотим поделиться. Поэтому мы проводим этот семинар совместно с правоохранительными органами. То, что семинар проводится в стенах Одесской юридической академии, не случайно. Ее студенты – это будущее Украины, и я этому очень рад. Это наш первый опыт сотрудничества, но у нас есть планы на перспективу.

Следует сказать, что Советом Европы разработан проект «Укрепление свободы СМИ и создания системы общественного вещания в Украине», который реализуется на протяжении последних трех лет в рамках плана действий СЕ для Украины.

В работе семинара принял участие руководитель департамента Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко:

Журналист должен знать не только свои обязанности, но и свои права. И защита журналистских прав – дело не только журналистов, но и власти, и правоохранительных органов. Препятствование журналистской деятельности со стороны власти, как муниципальной, так и государственной, – это нонсенс. Журналисты должны быть защищены – законодательством, Уголовным Кодексом. И ещё хочу подчеркнуть, что журналистам важно иметь не только журналистское образование. Поэтому, когда есть практика, когда журналист получает ещё и знания по основным юридическим дисциплинам, как в НУ «ОЮА», это, безусловно, огромный плюс. Журналист должен быть юридически подкован.

Я считаю, что журналистам и сотрудникам правоохранительных органов, да и не только им, нужно понимать, что на самом деле мы все граждане Украины, поэтому нам нужно беспокоиться не только про защиту наших специфических профессиональных прав, а про защиту наших гражданских прав, они есть и у журналистов, и у полицейских, и у прокуроров и так далее, - отметил журналист Андрей Куликов.

Нынешний семинар по защите профессиональной деятельности журналистов – уже второй. Первый, пилотный семинар, освещающий эту значимую проблему, состоялся в апреле нынешнего года в Киеве. А осенью он будет проведен для западных регионов страны.

Это важное событие не только для Национального университета «Одесская юридическая академия», но и для Одессы в целом. Защита журналистской деятельности – очень важный аспект развития Украины, и итоги семинара призваны повлиять на власть, выработать алгоритм общения с журналистами. Возможно, результатом станут изменения в законодательстве, в частности, в статье 171 Уголовного Кодекса – ужесточение санкций в случаях препятствования журналистской деятельности, если есть угроза свободы слова. На этом строятся институты демократии, – подчеркнул Президент НУ «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Отметим, что данный семинар проходит в стенах Одесской Юракадемии не случайно. Четыре года назад в университете был открыт факультет журналистики. За это время специальность стала очень востребованной и популярной среди многих абитуриентов. А уже в этом году открылась новая программа для магистров – международная журналистика. Занятия для студентов будут проводить ведущие отечественные и зарубежные профессионалы как в сфере традиционных СМИ (телевидения, радио, прессы), так и в сфере новых медиа, а также специалисты в области дипломатии и международного права. Будущие журналисты-международники будут слушать лекции на европейских языках – английском, немецком, французском. По мнению Президента вуза, владение несколькими языками для журналиста международного уровня, как и знание профессии, – само собой разумеющееся условие. Только так выпускники смогут успешно конкурировать с выпускниками престижных европейских вузов.

О преимуществах новой специальности рассказала декан факультета журналистики Татьяна Кузнецова:



Новая магистерская программа – международная журналистика – велась ранее в Киевском национальном университете, но ее закрыли. А мы возродили. Качественный журналист-международник сегодня просто необходим. И мы на вызовы времени ответили. Именно в Юридической академии мы сможем готовить журналистов, давая им равноценные знания журналистики и юриспруденции. Нашему обществу необходимы специалисты СМИ, подкованные в юридическом аспекте, которые могли бы освещать события, важные для общества в целом. Поэтому, уважаемые бакалавры, милости просим, мы рады вас видеть.

А данный международный проект, который инициировал Совет Европы при поддержке Президента НУ «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова,– это важный шаг к международному сотрудничеству. Думаю, за ним будущее.



Во время рабочей встречи Президент Одесской Юракадемии вручил Председателю Офиса Совета Европы в Украине почетную медаль университета, изготовленную национальным банком. Также были достигнуты договоренности о сотрудничестве и проведении ещё ряда совместных мероприятий на базе университета.