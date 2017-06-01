Работников медицинской сферы Украины поздравили с профессиональным праздником

«Сегодня в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники медицинской сферы. Я, как народный депутат уверен, что наша медицина нуждается в срочном и полноценном реформировании. Однако, реформа должна быть продуманной, взвешенной и учитывать интересы всех граждан, в том числе пенсионеров, малоимущих и других социально уязвимых слоев населения. Ту реформу, которую инициировало Министерство здравоохранения Украины, я категорически не поддерживаю, ведь она направлена на полную ликвидацию системы нашего здравоохранения. Это не реформа, а самоуничтожение не только системы здравоохранения, но и населения, так как в стране практически будет отсутствовать гарантированная медицинская помощь. Данная реформа, нарушает действующее законодательство Украины, непосредственно – ст. 32 и ст. 49 Основного закона государства, тем самым ликвидируя институт бесплатной медицины в Украине. Для переподчинения под себя финансовых потоков в медицине, власть предполагает создать Национальную службу здоровья Украины. И, самое главное, если наша страна пойдёт по пути этой реформы, то села и районы лишатся молодых специалистов, а в последствии – врачей вообще.

Я, как народный депутат, вместе с Украинской морской партией сделаем все возможное для того, чтобы реальная медицинская реформа, которая будет гарантировать право каждому гражданину в независимости от его социального статуса и материального положения право на медицинскую помощь, воплотилась в жизнь.

В этот день хочу искренне поздравить всех медиков Украины и поблагодарить за Ваш самоотверженный труд по охране здоровья наших граждан. А также по инициативе студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» по случаю профессионального праздника для сотрудников больницы Великомихайловки был организован праздничный концерт», - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.