Городские власти собираются убрать рекламные вывески и кондиционеры с исторических фасадов Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов недоволен тем, что в историческом центре Одессы хаотично висят рекламные вывески, кондиционеры и балконы.

В ходе аппаратного совещания 19 июня было отмечено, что в ближайшее время профильные ведомства возьмутся наводить порядки на улице Пушкинской — от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. В частности, специалисты должны будут убрать рекламные вывески, спрятать кондиционеры с исторических фасадов и прочее.

«Нет глобального порядка на улицах. Установлены кондиционеры, на исторических зданиях — реклама каких-то банек. Все вопросы нужно решать в индивидуальном порядке. С каждым жильцом нужно будет встретиться и переговорить», — сказал Труханов.

Градоначальник поручил профильным управлениям обследовать два квартала на Пушкинской и подготовить предложения для жильцов и предпринимателей.