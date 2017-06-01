10 причин учиться в НУ «ОЮА»

1. 170-летние славные традиции юридического образования

Национальный университет «Одесская юридическая академия» имеет богатую историю и добрые академические традиции. История его создания уходит своими корнями во времена основания юридического факультета в Ришельевском лицее, когда начала своё формирование Одесская юридическая школа. Национальный университет «Одесская юридическая академия» - это уникальное сочетание современного европейского подхода и классических академических традиций. Обустроенная по последнему слову техники материально-техническая база гармонично сочетается с неповторимой атмосферой единения студенчества.

2. Внедрение новейших технологий в образовательный процесс

Образовательный процесс в Национальном университете «Одесская юридическая академия» предполагает внедрение информационных технологий и достижений технического процесса. Все учебные корпуса обустроены по последнему слову техники и оснащены всем необходимым оборудованием и бесперебойным доступом к сети Интернет. Лекционные аудитории оборудованы кинопроекторами и мультимедийными досками, что позволяет показывать студентам на занятиях презентации и демонстрировать обучающие фильмы. Университет имеет персональный веб-сайт, где содержится вся важная информация о деятельности университета и о мероприятиях, происходящих в его стенах, а также собственные странички во всех наиболее популярных социальных сетях. Лабораторией информационных технологий НУ «ОЮА» было разработано первое в Украине мобильное приложение, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе. А поэтому совсем неудивительно, что по версии престижного международного вебометрического рейтинга Webometrics Национальный университет «Одесская юридическая академия» занимает лидирующие позиции среди юридических вузов на всём постсоветском пространстве.

3. Обучение на украинском, русском, английском, немецком и французском, испанском и итальянском языках

В университете на базе факультета международно-правовых отношений преподается курс лекций по юридическим дисциплинам на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках для студентов 1-4 курсов всех факультетов дневной формы обучения. Кроме лекций преподавателей НУ «ОЮА», студенты также имеют возможность посещать лекции приглашенных преподавателей из зарубежных стран. А в 2016 году в университете основана инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, в рамках которой преподавание учебных дисциплин ведётся полностью на английском языке. Благодаря хорошим знаниям иностранных языков студенты уже с первых лет обучения имеют возможность участвовать конференциях, летних и зимних школах, судебных дебатах, которые проводятся в Европе и США, а также претендовать на участие во всевозможных англоязычных стипендиальных и грантовых программах.

4. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» огромное внимание уделяется подбору высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава. В вузе преподают более 60 докторов наук и более 400 кандидатов наук. Важно отметить, что многие из них сами окончили НУ «ОЮА» и именно в родной alma mater сделали свои первые шаги в науке. И это неудивительно, ведь в НУ «ОЮА» самая лучшая в Украине юридическая научная библиотека, оснащённая электронным каталогом, а поэтому поиск нужной литературы занимает всего несколько минут. В структуре Научной библиотеки НУ «ОЮА» функционирует Музей редкой книги, где хранятся поистине уникальные издания – первоисточники украинского права. Показательным является тот факт, что каждый второй учебник, каждая третья монография в сфере юриспруденции выходят из стен Национального университета «Одесская юридическая академия». Благодаря тому, что университет является учредителем сразу нескольких периодических научных изданий, имеющих международное признание, перед учёными университета открываются широкие возможности присоединения к мировому научному сообществу. Ежегодно в университете проводится более 100 различных научных мероприятий, на которых обсуждаются важные аспекты отечественной науки и практики, а учёные имеют возможность донести результаты своих исследований до ведома широкой аудитории. В вузе функционирует 5 специализированных докторских советов по защите диссертаций, а поэтому учёным университета не нужно обращаться в другие вузы, чтобы защититься и они могут полностью сосредоточиться на проведении научного исследования, не отвлекаясь на административные вопросы.

5. Привлечение к учебному процессу ведущих украинских и иностранных специалистов-практиков.

Учебный процесс в университете основывается на гармоничном сочетании теории и практики. Наряду с ведущими теоретиками в области отечественной науки в университете преподают практикующие юристы, журналисты, государственные служащие. В сотрудничестве с одесским нотариальным округом при университете для студентов организовываются учебные мастер-классы от ведущих нотариусов Одесского региона.

Наш университет регулярно посещают с официальными визитами иностранные делегации, для студентов читают лекции и проводят мастер-классы известные зарубежные профессора, адвокаты, судьи, прокуроры, журналисты, дипломаты и политики.

6. Современные образовательная методология и методы обучения.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» огромное внимание уделяется развитию практических навыков у студентов. С помощью инновационных подходов студентам в доступной форме излагают основы будущей профессии. В стенах университета создан Центр тестирования на полиграфе, в котором сертифицированные полиграфологи обучают будущих следователей особенностям работы с «Детектором лжи», есть зал судебных заседаний, в помещении которого проходят импровизированные судебные заседания, и студенты изучают тонкости процессуального законодательства в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу. Кроме того, к услугам студентов специализированная аудитория «автоматизированное место следователя», музей огнестрельного и холодного оружия, а также пневматический и огнестрельное стрелковые тиры, где будущие работники правоохранительных органов оттачивают свое мастерство обращения с оружием.

7. Благоприятные условия для академической мобильности

Университет является членом Европейской ассоциации университетов и сотрудничает с престижнейшими вузами мира. Ежегодно сотни студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие вузы Европы и США. Национальный университет «Одесская юридическая академия» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы, студенты могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА» и по окончании получить сразу два диплома.

8. Получение по завершению обучения востребованной, перспективной, высокооплачиваемой профессии

Университет тесно сотрудничает с государственными органами и органами местного самоуправления, а также с ведущими юридическими фирмами города Одессы, а поэтому все без исключения выпускники успешно трудоустраиваются по выбранной специальности в первый год после окончания университета. При НУ «ОЮА» функционирует Юридическая клиника, где под руководством опытных юристов уже с первого курса студенты могут учиться применять на практике полученные знания, предоставляя юридические консультации и подготавливая процессуальные документы и получая таким образом свой первый и такой необходимый опыт в сфере юриспруденции. Благодаря соответствию образовательных программ европейским стандартам, диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признаётся за рубежом, что открывает для выпускников широкие возможности трудоустройства в международных институциях и иностранных компаниях.

9. Современные условия обучения, досуга и быта.

Наш университет динамично развивается и совершенствуется, мы внедряем в образовательную деятельность новейшие технологии, чтобы соответствовать постоянно растущим стандартам образования. Обучение в Национальном университете «Одесская юридическая академия» - это не только профессиональные знания и диплом международного образца, но и возможность всестороннего личностного развития студентов. В нашем университете создан Центр культуры, где талантливые студенты могут творчески развиваться. Большие возможности развития и у юных спортсменов - два стадиона, спортивные и тренажерные залы - у нас созданы все условия, чтобы студенты могли поддерживать себя в прекрасной форме и готовиться к соревнованиям.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости к учебным корпусам. Здесь созданы максимально комфортные условия для проживания студентов: круглосуточная охрана, надлежащее отопление и бесперебойная подача горячей воды в зимний период. Комнаты в общежитии рассчитаны на 2-х, 3-х или 4-х человек, в каждой комнате есть отдельный санузел с душевой кабинкой, холодильник, вся необходимая мебель. К тому же, администрация университета постоянно работает над модернизацией и обновлением материально-технической базы, пытаясь сделать условия проживания студентов более комфортными.

С самого момента создания университета в его учебных корпусах функционируют студенческие кафе, где готовят вкусную, а главное, здоровую и безопасную еду. Цены на блюда домашней кухни вполне приемлемые и намного ниже, чем в других городских кафе, а качество продуктов и технология приготовления соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. В студенческих кафе университета создана уютная атмосфера, здесь обедают не только студенты, но и сотрудники и преподаватели.

Мы создали прекрасные условия не только для учебы, но и для досуга - в распоряжении студентов база отдыха европейского класса в Затоке, где они могут отдохнуть с 80-процентной скидкой на путёвку, которую предоставляет Профсоюзная организация университета.

10. Возможность узнать Одессу - город с уникальной историей и неповторимой душой.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» расположен в самом сердце Южной Пальмиры, поэтому студенты, обучаясь здесь, могут почувствовать весь неповторимый одесский колорит и сполна насладиться жизнью в курортном городе. Ласковое море, благоприятный мягкий климат и уникальный колорит заставляют влюбиться в Одессу с первого взгляда.

Одесса прекрасна в любое время года, и здесь каждый найдет что-то себе по душе. Прекрасные зеленые парки и роскошные морские пейзажи, уютные одесские дворы и известная на весь мир - улица Дерибасовская, а кроме того, большое количество различных театров, музеев, картинных галерей, арт-кафе, ресторанов, кинотеатров и развлекательных центров позволит приятно и интересно провести свой досуг.