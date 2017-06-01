Скоро в Одессе откроется ультрасовременная студенческая стоматологическая поликлиника

Пожалуй, нет такого другого врача, кроме стоматолога, которого бы в равной степени очень боялись и дети, и взрослые. Да-да, именно непреодолимый страх перед походом к дантисту заставляет многих из нас оттягивать лечение зубов до последнего, что иногда приводит к серьёзным последствиям вплоть до потери зубов, которые при своевременном обращении в поликлинику без труда можно было бы вылечить. Но чем же нас так сильно пугает кабинет стоматолога? Разумеется, что все люди прежде всего боятся зубной боли и других неприятных ощущений во время стоматологических манипуляций, но, оказывается, это далеко не единственная причина откладывания похода к стоматологу. Очень многих вводит в состояние стресса сама обстановка медицинского учреждения, так называемый «запах больницы» и, конечно же, перспектива многочасового сидения в очереди. Не последнюю роль играет также и тотальное недоверие наших граждан отечественным врачам, в частности и стоматологам.

А теперь представьте себе красивую, ультрасовременную стоматологическую поликлинику, оснащённую по последнему слову техники, в которой работают только самые высококвалифицированные врачи-стоматологи, и где во время стоматологических процедур можно слушать расслабляющую музыку? Звучит очень заманчиво и кажется, что такое возможно только лишь где-нибудь в далёкой Америке. А вот и нет! Очень скоро такая поликлиника появится и в нашем городе, причём это будет не медицинский центр для пациентов с толстыми кошельками, а университетская стоматологическая поликлиника Международного гуманитарного университета.

Строительство клиники началось относительно недавно – в декабре 2016 года, и всего за каких-то полгода перед нами возникло современное медицинское учреждение, практически полностью готовое к сдаче в эксплуатацию. Руководил процессом её строительства Заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедры общей стоматологии, доктор медицинских наук, профессор Леонид Дмитриевич Чулак, который сейчас является директором Университетской стоматологической клиники. На сегодняшний день общая площадь клиники составляет более 1000 квадратных метров, из которой около 500 квадратных метров отведено под учебные аудитории. Она оснащена современным медицинским оборудованием, привезённым из-за рубежа, к услугам пациентов компьютерный томограф и другие новейшие методики обследования и лечения стоматологических заболеваний. Университетская стоматологическая поликлиника будет представлять собой не просто лечебное учреждение, в котором работают высококвалифицированные врачи-стоматологи, но и станет мощнейшей учебной базой для будущих стоматологов - здесь расположатся учебные аудитории и лаборатории для зубных техников, в которых студенты под руководством опытных наставников будут на практике нарабатывать навыки работы и совершенствовать своё врачебное мастерство.

«Весь трудовой коллектив с большим энтузиазмом поддержал инициативу Президента Международного гуманитарного университета Сергея Васильевича Кивалова о создании университетской стоматологической клиники. Это сможет полностью решить вопрос подготовки и переподготовки врачей-стоматологов в нашем вузе. Ведь без прохождения учебной практики в современных клиниках просто невозможно подготовить высококвалифицированных специалистов. Если говорить о востребованности специальности «Стоматология», то на сегодняшний день она просто огромна, ведь районные центры и сёла практически не укомплектованы врачами-стоматологами, и даже из городов многие действительно хорошие специалисты уезжают в зарубежные страны. Поэтому даже в случае увеличения набора на специальность «Стоматология» избытка специалистов не намечается, тем более, что уровень подготовки в нашей школе стоматологии находится на высоком европейском уровне, а поэтому наши стоматологи после окончания университета могут с лёгкостью трудоустроится как в Украине, так и за рубежом», - рассказал директор Университетской стоматологической клиники Международного гуманитарного университета Леонид Чулак.

Отметим, что специальность "Стоматология" была открыта в Международном гуманитарном университете 5 лет назад, а в нынешнем году состоялся первый выпуск врачей-стоматологов. Стоматологическое направление в МГУ постоянно развивается и совершенствуется. На данный момент на специальности "Стоматология" преподают 4 профессора и 8 кандидатов наук. В дальнейшем планируется создание в Одессе ещё двух университетских стоматологических клиник, а также открытие медицинского зуботехнического колледжа.

«Создание в нашем городе такого учебного заведения позволит поэтапно готовить высококвалифицированных врачей-стоматологов. В течение двух лет молодые люди получают специальность зубного техника и сразу по окончании колледжа могут трудоустроиться и зарабатывать на жизнь, а также параллельно поступить на 2 курс Международного гуманитарного университета, сэкономив год на обучении в университете. И такое сочетание специальностей зубного техника и врача-стоматолога позволит легко трудоустроиться как в Украине, так и в других странах мира», - отметил Леонид Чулак.

Что же касается первой университетской стоматологической поликлиники, то на сегодняшний день строительные работы подходят к завершению, и её открытие планируется до сентября 2017 года.